FOTONICO - LA FIORENTINA VOLA SULLE SPALLE DEL DIEZ

Centoventuno. I secondi che ha impiegato Nicolas Gonzalez per marchiara a fuoco il lunedì sera del Franchi. Tocco mancino da posizione ravvicinata, guizzo da primate dell'area di rigore per un calciatore che, sotto porta, sta diventando sempre più animale a sangue freddo. Dopo appena due minuti, rovistando nel caos dell'area piccola cagliaritana, l'argentino apre il conto e mette in discesa una partita che facile era solo sulla carta. Lo fa da leader prima tecnico che morale.

Lo fa con il sesto centro stagionale (settimo se contiamo anche il timbro con l'Argentina in Bolivia); quarto sigillo in un inizio campionato in cui è stato sempre decisivo: rete alla prima a Genova, bis col Lecce, assist con l'Atalanta e gol contro Frosinone e Cagliari. Assente ad Udine per i postumi della botta subita nella trasferta di Conference, l'unico match di Serie A in cui Nico non ha partecipato attivamente ad una rete è stato quello con l'Inter. Numeri che si traducono in una virtù ricercata spasmodicamente da tecnici e calciatori, qualità propria solo dei più grandi: costanza.

Alla terza stagione in Italia, con un nuovo numero sulle spalle ed un rinnovo in tasca, Nico sembra davvero vicino a quel progetto di calciatore solamente intravisto tre anni fa, quando Commisso decise di sborsare 27 milioni allo Stoccarda, rendendolo il calciatore più pagato della storia viola. E chissà quale potrebbe essere oggi il valore di un calciatore del genere. Sicuramente maggiore dei 40 milioni messi sul piatto dal Brentford meno di due mesi fa, penseranno (e a ragion veduta sembra) dalle parti di Viale de Fanti.

Poche settimane dopo il grande rifiuto verso la Premier, la Fiorentina ed il suo popolo si godono il nuovo diez, o meglio nueve y medio, come viene chiamato sulle rive del Rio de la Plata un calciatore capace allo stesso modo di dare la prima accelerata in fase di costruzione e di essere decisivo in zona-gol. Rifinitura e finalizzazione, tutto racchiuso in un giocatore sulle cui spalle poggiano le ambizioni di questa Fiorentina.