FOTO FV, Totò Di Natale presentato all'Orvietana

Annunciato qualche giorno fa, oggi l'ex giocatore di Empoli e Udinese, Totò Di Natale, è stato presentato come vice-presidente dell'Orvietana, squadra umbra di serie D dove milita anche il figlio Filippo, esterno d'attacco passato anche per le giovanili viola. Dopo l'introduzione del presidente Roberto Biagioli e degli altri dirigenti biancorossi, alla presenza del sindaco Roberta Tardani, Di Natale ha spiegato perché proprio Orvieto: ""E’ una cittadina che ho imparato a conoscere e alla quale mi sono affezionato - riporta Orvietonews - Anni fa ero stato sul punto di acquistare un appartamento, probabilmente lo farò adesso. Amo il calcio in tutti i dettagli, seguo con piacere il cammino dei giovani che si avvicinano a questo sport, ho sempre cercato, anche da giocatore, di aiutarli e indirizzarli nel migliore dei modi. E’ difficile, direi impossibile, perseguire tali obiettivi senza strutture adeguate e la collaborazione delle istituzioni locali".

Tra i suoi programmi un progetto per migliorare strutture e club, secondo quanto già fatto ad Udine: "Sono titolare di una scuola calcio frequentata da oltre 500 ragazzi con la quale collabora qualche centinaio di addetti, collaboriamo con l’Inter e con altre realtà di primo piano. Funziona come un’azienda che deve produrre per poter fatturare e garantire il giusto riscontro ai dipendenti. All’inizio avevamo un impianto fatiscente, il Comune è intervenuto con una collaborazione anche economica, noi abbiamo fatto altrettanto. Confesso, di aver trascorso qualche notte insonne, al pensiero di dover far fronte alle numerose pendenze. Oggi possiamo dire d’avercela fatta. Ma guai a cullarsi sugli allori. Orvieto, per come la vedo io, ha il potenziale per fare altrettanto, chiaramente con dimensione diversa. Ne discuteremo con il sindaco e i suoi collaboratori e spero di arrivare a qualcosa di concreto".