FOTO FV, Tommaso e Samanta si sono sposati

Una bella notizia per la redazione di FirenzeViola: il nostro collega Tommaso Bonan ha finalmente detto sì alla sua bella Samanta. La coppia ha dovuto rimandare il matrimonio con parenti e amici al maggio 2021 a causa del Coronavirus, ma ieri si è comunque sposata con il rito civile. Tommaso e Samanta sono stati i primi a sposarsi al municipio di Bagno a Ripoli, dopo la riapertura e a unirli in matrimonio è stato l'assessore allo sport (un segno del destino per Tommaso, appunto giornalista sportivo) Enrico Minelli alla presenza di due soli testimoni muniti di mascherina, come impone il momento. Anche l'assessore tra l'altro ha postato una foto sui social per festeggiare la coppia ma anche e soprattutto la ripresa dei riti che il Coronavirus aveva appunto interrotto. A Tommaso e a Samanta l'abbraccio e gli auguri più sentiti da tutta la redazione di Firenzeviola con la promessa che i festeggiamenti insieme sono solo rimandati.