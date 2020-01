FOTO FV, Terzo fiocco rosa in casa Tomovic

Domenica l'ex viola Nenad Tomovic non giocherà contro la Fiorentina, visto che nell'ultima gara della sua Spal è stato espulso e di conseguenza sarà squalificato. Ma in questa domenica lontano dal Franchi non si annoierà di certo perché proprio oggi il giocatore serbo è diventato babbo (come si definisce lui stesso, ormai fiorentino acquisito) per la terza volta. E per la terza volta si tratta di una femminuccia. Ecco le foto esclusive di Nenad e Marija Tomovic con l'ultimo arrivata, Nina. Congratulazioni a loro e alle sorelline Djina e Julia.