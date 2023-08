FOTO FV, Sulle orme di Kayode: dalla D c'è Palazzesi

Nuovo colpo dalla Serie D per il settore giovanile della Fiorentina. Nella settimana in cui è salito agli onori della cronaca Michael Kayode, arrivato in A dopo una gavetta partita dai dilettanti, i viola si sono assicurati nei giorni scorsi (la firma è arrivata venerdì 18) Yuri Palazzesi, esterno mancino classe 2006 che dopo alcune presenze in Eccellenza e l'ultima parentesi all'ASD Valentino Mazzola è stato messo sotto contratto dai viola, che hanno battuto la concorrenza di altre squade di A (ma anche di società di D come Sangiovannese e Poggibonsi).

Il giocatore - che può giocare sia esterno di centrocampo che di difesa a sinistra ed è assistito dalla VigoGlobalSport di Claudio Vigorelli - è arrivato a parametro zero (grazie al lavoro del capo scouting della scuderia Andrea Ritorni, nella foto assieme al nuovo baby viola) dopo aver svolto a marzo un provino con l'allora Under-17 di Daniele Galloppa in cui Palazzesi ha stupito tutti per la sua grande fisicità, messa in mostra nei mesi scorsi anche nella Nazionale dilettanti. Il neo acquisto - che testimonia la grande attenzione della Fiorentina e in particolare del responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni verso i talenti in arrivo dalla Serie D - lavorerà per il momento in Under-18, in attesa del salto in Primavera e di ripetere, magari, le orme di Kayode.