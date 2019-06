FOTO FV, Sciarpa viola a Rocco: "Qui spenderò!"

Rocco Commisso è arrivato a Firenze da poco più di un'ora, e si è recato subito nel suo albergo, in pieno centro cittadino. Per il nuovo proprietario della Fiorentina c'è stata subito l'occasione di ricevere in dono una sciarpa del gruppo organizzato Marasma in Curva Fiesole, come mostrato nella foto realizzata da FirenzeViola.it.

Commisso ha poi lasciato una breve dichiarazione ai microfoni del TGR Rai Toscana, direttamente dall'albergo: "Sono qui per spendere (ride, ndr)! Spero che sarò accettato come un Rocco qualunque. Come ho detto in aeroporto, non mi piace fare promesse che non posso mantenere. Spero di portare Firenze a risultati migliori degli ultimi due anni".