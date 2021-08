FOTO FV, Pradè e Barone a Milano per trattare

Nonostante le dichiarazioni di facciata la Fiorentina resta al lavoro sul mercato per consegnare almeno un ultimo colpo a Vincenzo Italiano. Come mostra la foto di FirenzeViola.it, Joe Barone e Daniele Pradè si sono presentati stamani all'hotel del calciomercato a Milano per sondare il terreno sulle varie trattative in entrata e in uscita. Tra oggi e domani si definisce la rosa della Fiorentina per la prossima stagione.