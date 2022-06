FOTO FV, Montella a cena in centro a Firenze

Dopo il nono posto in classifica raggiunto con il suo Adana Demirspor per mister Vincenzo Montella adesso è il momento di qualche giorno di vacanza. L’ex allenatore della Fiorentina, come mostra la foto realizzata da FirenzeViola.it, si trova a Firenze in queste ore per passare un po’ di tempo insieme alla famiglia. Questa la foto di Montella in un noto ristorante del centro storico fiorentino: