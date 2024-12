FOTO FV, La coreografia della C. Fiesole contro l'Inter

Fonte: dal Franchi, Giacomo A. Galassi

Il clima in casa viola è quello delle grandi occasioni. Il tifo della Curva Fiesole, come già preannunciato, ha mostrato la prima coreografia nella nuova Curva Ferrovia. Queste le immagini che sembrano raffigurare una spada, accompagnate da uno striscione che recita: "Popolo di Firenze, per il mondo irriverente, temuto e rispettato, il tuo spirito guerriero mai sarà domato!"