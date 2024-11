FOTO FV, Kean da sogno: i record e i migliori scatti di ieri

Fonte: Niccolò Santi

Moise Kean contro l'Hellas Verona ha realizzato la sua prima tripletta in carriera nei migliori cinque campionati europei tra tutte le competizioni. Non solo. Il gol dell'1-0 di ieri è il più veloce realizzato dall'attaccante viola in Serie A (03:30). Kean è anche il giocatore che nel match contro l’Hellas Verona ha: tentato più conclusioni totali (5) e in porta (4), creato più grandi occasioni (4) e ingaggiato più duelli (13). Infine la punta di Vercelli ha stabilito il proprio record di partecipazioni a rete in una singola stagione di Serie A: 9 (8 gol e 1 assist).

Queste le migliori foto realizzate da FirenzeViola.it a Moise Kean ieri pomeriggio: