FOTO FV, Dragowski lascia il Centro Sportivo Astori

Continua la serie di visite mediche al Centro Sportivo Davide Astori, dopo il periodo di pausa per il pranzo, in vista della nuova stagione agonistica cui è attesa la Fiorentina attualmente in costruzione. Anche se per il momento si assiste solamente ad un'uscita, come si può vedere nella foto realizzata da FirenzeViola.it che mostra il momento in cui il portiere polacco Bartlomiej Dragowski sale a bordo del taxi.