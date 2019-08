FOTO FV, Applausi del Franchi per Drago: lui ricambia

Entra in campo la Fiorentina, che fra meno di un'ora sfiderà il Monza per il terzo turno di Coppa Italia. I primi a toccare il terreno del Franchi sono stati, come di consueto, i portieri. Tanti applausi, ricambiati dallo stesso giocatore, per Bartlomiej Dragowski: pace ormai è fatta, dunque, tra il polacco e la tifoseria viola. Queste le foto di FirenzeViola.it: