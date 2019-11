FOTO FV, Antognoni presenta il "suo" libro

I primi passi di Giancarlo Antognoni, dalla San Marco Juventina di Perugia ai Mondiali dell'82, passando per l'Asti Macobi e la Fiorentina, in un libro. A Palazzo del Pegaso infatti è in svolgimento la presentazione del libro "Volevo fare il calciatore - I primi passi di Giancarlo Antognoni" di Filippo Luti. Oltre al club manager viola e a Paolo Bacciotti, presidente della Fondazione Tommasino Bacciorri ai quali andranno i proventi del libro stesso e all'autore, interverranno il padrone di casa Eugenio Giani e tanti campioni ex compagni o amici di Antognoni. Modera Alessandro Bonan. Ecco i primi scatti di Firenzeviola.it