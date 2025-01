FOTO FV, Agroppi, Antognoni e la contestazione del tifo

Tra gli episodi più controversi che hanno caratterizzato l'esperienza di Aldo Agroppi alla guida della Fiorentina c'è senza dubbio quello legato alla gestione di Giancarlo Antognoni nella stagione 1985/86, la prima del tecnico piombinese a Firenze. L'allenatore, che voleva gestire in modo oculato l'Unico 10 reduce da un grave infortunio, si scontrò con alcuni rappresentanti della Curva Fiesole all'uscita dei "campini" nella mattinata del 6 gennaio 1986, che volevano un utilizzo diverso del fantasista.

Dopo essere stato oggetto di uno striscione di contestazione, Agroppi fu attorniato da alcuni ultras che volevano che Antognoni fosse impiegato con maggiore continuità. Questa una foto esclusiva dell'epoca con anche il ritaglio del Corriere dello Sport-Stadio del giorno dopo (a firma di Alessandro Rialti) che dà conto di quanto accaduto: