FOTO, Arthur a cena con l'agente: Fiorentina nel piatto?

Fonte: Lu.Magis.

Arthur Melo continua ad allenarsi a Torino, con gli esuberi della Juventus essendo fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta. Il centrocampista è stato raggiunto a Torino dall'agente Federico Pastorello, che lo accompagnò anche nell'avventura fiorentina, a cena insieme anche con la bella compagna del calciatore Carol, per fare il punto sul futuro del brasiliano. Nelle ultime ore il suo nome è stato al centro del confronto tra Juventus e Fiorentina per un'esperienza bis a Firenze da mettere sul piatto per Nico Gonzalez, da parte del club bianconero . Di sicuro i due avranno discusso tra loro anche di questa possibilità, non di facile attuazione per diversi motivi ovviamente.