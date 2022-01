FORM. UFFICIALI, TRIDENTE NICO-IKONÉ-PIATEK. OK CASTROVILLI

Terracciano in porta ed esordio dal 1' per Jonathan Ikone nella partita che la Fiorentina giocherà contro il Cagliari alle 12.30. Nel tridente con lui Piatek e Nico Gonzalez. A centrocampo invece Castrovilli viene preferito a Duncan, per il resto nessuna sorpresa. Queste le formazioni di Cagliari e Fiorentina, squadre pronte a darsi battaglia alla Unipol Domus.

CAGLIARI (3-5-1-1): Radunovic; Altare, Obert, Goldaniga; Zappa, Grassi, Marin, Dalbert, Bellanova; Gaston Pereiro; Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri.

A disp. Aresti, Lolic, Gagliano, Ceppitelli, Ladinetti, Kourfalidis, Palomba, Iovu, Tramoni, Lovato.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Ikoné. Allenatore: Italiano.

A disp. Rosati, Dragowski, Callejon, Maleh, Pulgar, Terzic, Venuti, Duncan, Sottil, Nastasic, Munteanu, Kokorin.