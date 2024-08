FORM. UFFICIALI, PANCHINA PER COLPANI. DAVANTI IKONÈ E SOTTIL DIETRO KEAN

FirenzeViola.it

Quinta amichevole estiva per la Fiorentina, seconda giocata all’interno delle “mura amiche” del Viola Park, questa volta con l’avversaria forse più di spessore tra quelle incontrate di ora. Dopo Reggiana, Bolton, Preston e Hull City, i ragazzi di Raffaele Palladino se la dovranno vedere alle ore 19:00 contro i francesi del Montpellier, l’anno scorso dodicesimi in Ligue 1. Per i viola tutti gli occhi saranno puntati su Andrea Colpani, che Palladino ha portato in panchina per la prima volta. Queste le scelte di formazione:

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Dodò, Barak, Mandragora, Parisi; Ikoné, Sottil; Kean.

A disposizione: Leonardelli, Christensen, Harder, Baroncelli, Bianco, Brekalo, Caprini, Fortini, Infantino, Kouadio, Colpani, Quarta, Kayode, Kouamé.

Allenatore: Raffaele Palladino.

MONTPELLIER (3-4-3): Lecomte; Tchato Mbiayi, Sagnan, Sylla; Mamilo, Savanier, Adams, Ferri; Nordin, Mousa Suleiman, Issoufou.

A disposizione: Bertaud, Bares, Coulibaly, Chennahi, Djemba Mbappe, Khazri, Maamma, Ngosso, Sacko.

Allenatore: Michel Der Zakarian.