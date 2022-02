FORM. UFFICIALI, C'È IKONÉ DAL 1' CON SOTTIL. DRAGOWSKI OK

Qualche sorpresa nello schieramento scelto da Italiano per affrontare il Sassuolo. Scelto Dragowski in porta, mentre a centrocampo riposa Bonaventura con al suo posto Castrovilli insieme ad Amrabat e Maleh. In attacco giocano dal 1' Ikoné e Sottil. Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, partita in programma alle ore 20.50 al Mapei Stadium.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Lopez, Berardi, Raspadori, Traore, Scamacca. Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Tressoldi, Defrel, Matheus Henrique.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Odriozola, Igor, Martinez Quarta, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Maleh, Sottil, Piatek, Ikoné. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Bonaventura, Callejon, Saponara, Arthur Cabral, Terzic, Frison, Torreira, Nico Gonzalez, Venuti, Duncan.