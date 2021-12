FONTE D'ISPIRAZIONE

Occhi puntati sull’Olimpico, ieri sera, e non esclusivamente per meri interessi di classifica. La vittoria della Roma sullo Spezia riporta i giallorossi a -2 dai viola, agganciando la Juve, ma soprattutto mette nuovamente in mostra quel Borja Mayoral che la Fiorentina ha da tempo individuato come nuova alternativa a Vlahovic. Un’operazione che stando alle ultime uscite dello spagnolo potrebbe pure complicarsi, almeno se Mourinho dovesse continuare a impiegarlo accanto ad Abraham.

Eppure sul mercato offensivo che la società viola è data tra le più attive, almeno in termini di sondaggi, anche perché è in attacco che si concentrano le priorità della finestra invernale utile a fare luce anche sul futuro di Kokorin. Mentre la gara di domani contro il Benevento in Coppa Italia può diventare persino una vetrina è chiaro che Italiano si attende un rinforzo più pronto del russo, a cominciare dal francese Ikonè la cui trattativa è stata confermata dal presidente del club transalpino.

Se l’arrivo dell’esterno destro sembra chiudere la porta al sogno Berardi, che intanto in campo tiene medie straordinarie in termini di gol e assist, è sempre e comunque il fronte Vlahovic il più determinante. La permanenza nel corso del girone di ritorno è quanto ormai praticamente tutti si augurano, a cominciare da Italiano, ed è probabilmente anche quel che sta valutando la società consapevole dell’opportunità che si sta presentando in campionato. Perchè a giudicare da una prima parte di stagione che si va concludendo la Fiorentina offensiva che in campo sta correndo a mille potrebbe diventare presto pura ispirazione per un mercato altrettanto orientato all’attacco.