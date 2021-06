FONSECA, Non avrebbe risposto a chiamata Viola

Un'altra delle notizie più lette in giornata sulle pagine di FirenzeViola.it riguarda il capitolo Paulo Fonseca. Sono ore frenetiche per capire il futuro della panchina gigliata, ma il Corriere dello Sport ha chiarito che il tecnico ex Roma non è stato più cercato dalla Fiorentina e, in ogni caso, non avrebbe risposto, offeso e deluso da quanto successo poco prima che venisse ingaggiato Gattuso. Il portoghese ha saputo dell'arrivo dell'ex Napoli dopo che aveva chiesto alla dirigenza viola qualche ora per riflettere sulla proposta.

