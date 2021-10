FOCUS TATTICO, Italiano ha difeso con un 4-4-2

Che Vincenzo Italiano non sia un integralista tattico, nonostante non abbia ancora mai modificato l'assetto dal 4-3-3, si era intuito anche nei minuti finali della partita di Udine, quando con l'inserimento di Igor la Fiorentina era passata a cinque in difesa. Nel big match di ieri con il Napoli, l'allenatore viola ha preparato e messo a punto una novità nella fase di non possesso: rispetto al canonico 4-5-1 che in queste prime uscite andavano formando i viola quando il pallone era degli avversari, stavolta il Napoli è stato contrastato con una sorta di 4-4-2. I due esterni, Gonzalez e Callejon arretravano sulla linea del centrocampo assieme a Pulgar e Duncan, Bonaventura si alzava sul centro-destra a dar manforte a Vlahovic nel pressing per mettersi così a specchio nelle posizioni sul terreno di gioco rispetto al 4-2-3-1 adottato da Spalletti. La Fiorentina alla fine è uscita sconfitta, ma non schiacciata né sul campo né a livello di occasioni dal confronto con una capolista in grandissima forma in questo avvio.