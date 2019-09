FOCUS FV, Probabili anticipi: con la Juve sabato? Poi...

Saranno resi noti fra poche ore anticipi e posticipi da qui a Natale. La Lega Serie A diramerà il programma tenendo conto delle esigenze televisive e, in primis, degli impegni europei delle 6 squadre impegnate nelle competizioni continentali. La Juventus, ad esempio, scenderà in campo al Franchi nella terza giornata di campionato pochi giorni prima dell'esordio in Champions sul campo dell'Atletico Madrid (mercoledì 18 settembre): probabile dunque che Fiorentina-Juve sia uno degli anticipi di sabato 14 settembre (ore 15, ore 18, oppure ore 20:45). Alla quarta giornata i viola sfideranno poi (a Parma, a meno che i lavori allo stadio di Bergamo non finiscano in anticipo) l'Atalanta reduce (sempre mercoledì 18 settembre) dalla trasferta di Zagabria con la Dinamo: probabile che la sfida si giochi di domenica. Il 27 ottobre ci sarà invece Fiorentina-Lazio, con i biancocelesti reduci (giovedì 24) dalla trasferta di Glasgow col Celtic: quasi certo il posticipo alla domenica sera (più difficile il posticipo al lunedì visto che poi c'è il turno infrasettimanale). Saranno numerose, poi, le altre variazioni: anche quest'anno, d'altra parte, solo tre partite (su 10) saranno in programma la domenica alle 15...