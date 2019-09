FLO-ACF 2-4, Kelly e De Vanna fissano il finale

La Florentia riapre clamorosamente la partita al 92' con la Kelly al suo primo gol italiano, ma la De Vanna in contropiede mette fine salle speranze delle neroverdi di pareggiare all'ultimo tuffo. L'attaccante viola infatti segna il quarto gol dopo la doppietta della Lazaro e il gol di Condia mentre per le avversarie aveva accorciato Dongan. Finisce così 4-2 per la Fiorentina che raggiunge la Juventus e il Milan a tre punti. Ad assistere al derby c'era anche il patron Rocco Commisso.