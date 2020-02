FIRICANO A FV, Rinvii? Una porcheria. La Juve...

Aldo Firicano, ex difensore di Fiorentine e Udinese, ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it dei rinvii indetti in extremis delle gare di Serie A che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse: "E' una decisione incomprensibile, non capisco il motivo, ce lo devono spiegare".

Le pressioni dovute a un match importante come Juventus-Inter possono aver giocato un ruolo decisivo?

"Non voglio pensare che ci siano state di mezzo pressioni da parte della Juve. Ma da qualsiasi parte la si veda, è una porcheria. Se una settimana fa si diceva "Stop ai campionati a tempo indeterminato finché non si capisce che cosa ci riserva il futuro prossimo venturo", allora lo capivo. Anche a costo di allungare un po' il campionato e andare sotto agli Europei, però c'era un motivo di forza maggiore. Aveva un senso, per cautelarsi. E' anche vero che in questo momento di confusione, si aggiunge confusione ulteriore. Mi pare una decisione figlia della confusione, e non voglio pensar male".