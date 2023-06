FIORENTINA-WEST HAM 1-2, Rivivi il live di FirenzeViola.it

Fonte: cronaca a cura di Ludovico Mauro

98' - FINISCE QUI. Il West Ham vince la Conference League. Batte la Fiorentina 2-1, che ingoia un altro boccone amaro dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia.

97' - Punizione per la Fiorentina, davanti alle panchine. Ultima occasione per i viola.

96' - Paquetà guadagna un fallo sulla linea laterale. Secondi preziosi per il West Ham.

94' - Ultimi assalti della viola, che tenta il tutto per tutto.

- 5 minuti di recupero. Moyes toglie Antonio e inserisce Ogbonna.

90' - Ultima mossa di Italiano: esce Mandragora, entra Barak.

89' - WEST HAM IN VANTAGGIO. Bowen viene servito in profondità, si presenta a tu per tu con Terracciano e lo batte. 2-1 per gli inglesi

88' - Prova il tiro Amrabat da fuori area, Areola blocca la sfera.

85' - Punizione messa dentro da Rice. Libera Milenkovic di testa, ma i viola non riescono a ripartire.

84' - Ammonito Amrabat. Il marocchino entra in scivolata su Emerson, salito sulla fascia. Del Cerro Grande fischia fallo per gli inglesi e dà il giallo ad Amrabat.

83' - Altro cambio viola: fuori Ranieri, dentro Igor.

82' - Gira la palla la Fiorentina, alla ricerca del varco giusto. West Ham chiuso dietro.

79' - Occasione per il West ham. Gran parata di Terracciano dopo un batti e ribatti in area, ma Antonio aveva commesso fallo su Milenkovic per gioco pericoloso. Punizione per i viola.

76' - Preme la Fiorentina. Manovra avvolgente dei viola che si conclude con un tiro di Biraghi, bloccato facilmente da Areola.

74' - Giallo anche per Milenkovic. Il serbo aggancia la maglia di Paquetà e lo trascina giù: Del Cerro Grande lo nota e sventola l'ammonizione.

73' - Biraghi appoggia per Saponara che sbaglia la verticalizzazione per Gonzalez. Ma Dodò recupera la sfera e subisce fallo.

71' - Occasione viola! Mandragora riceve da Cabral in area e calcia di prima con l'interno, palla larga.

70' - Terracciano ferma Antonio a tu per tu. Ma l'attaccante degli Hammers era vistosamente in fuorigioco, punizione per i viola.

68' - PAREGGIA LA FIORENTINA! Bonaventura raccoglie in area una sponda di testa di Gonzalez e conclude di destro: palla all'angolino, Areola battuto. È 1-1 a Praga.

65' - Fischiato un fuorigioco ad Antonio, in area viola. Sul rovesciamento di fronte la Fiorentina entra in area, ma gli inglesi bloccano tutto. Nel frattempo, ammonito Mandragora.

62' - SEGNA BENRAHMA. Non fallisce il tiro dal dischetto l'algerino. Calcia a destra, potente, niente da fare per Terracciano. Cambia il parziale.

61' - Cambio viola: esce Kouame, entra Saponara. Negli inglesi esce Zouma per Kehrer.

60' - RIGORE PER IL WEST HAM! Sanzionata la mano di Biraghi su Bowen, dopo il controllo col petto dell'avversario.

57' - Check del Var in corso. Possibile rigore per il West Ham, per un tocco con la mano di Biraghi, seppur leggero.

54' - Fiorentina che fa la partita, West Ham che aspetta e alza il pressing.

51' - Ammonito Aguerd. Il marocchino va a saltare con Gonzalez su una palla alta, calciata da Terracciano. Stende l'argentino, Del Cerro Grande lo sanziona con un giallo.

50' - Angolo messo fuori, in rimessa laterale per gli inglesi. Sfera messa in area, poi Terracciano esce e la fa sua.

48' - Si affaccia il West Ham nell'area viola. Dopo un rimpallo la palla arriva a Bowen che calcia a giro, deviazione di Biraghi in angolo.

47' - Sfugge il controlla a Kouame dopo un cross proveninete dalla destra, Coufal libera l'area.

22:08 - Squadre nuovamente in campo, inizia il secondo tempo! Cabral al posto di Jovic.

50' - E su questa azione finisce il primo tempo. Squadre al riposo sullo 0-0

49' - ANNULLATO UN GOL A JOVIC! Cross dalla destra, Kouame stacca bene di testa: palla sul palo, poi il serbo ribadisce in rete, ma di poco in posizione di fuorigioco.

47' - Palleggia la Fiorentina, Gonzalez serve Dodò sulla fascia in prpofondità. Emerson chiude in angolo.

46' - Bonaventura mette dentro dalla destra, poi Kouame recupera la palla e appoggia a Biraghi. Cross sporcato, Areola esce in presa alta.

45' - 4 minuti di recupero.

44' - Finita l'azione degli Hammers, Terracciano rilancia lungo. Gonzalez va a saltare e subisce fallo da Emerson.

43' - Preme il West Ham. La punizione viene sventata dalla difesa viola, poi arriva un cross dalla destra e la palla vienen nuovamente allontanata. Ma gli inglesi spingono in questo finale di primo tempo.

41' - Dopo il corner messo fuori, il West Ham recupera il pallone ed Emerson parte in percussione. Subisce fallo al limite dell'area, calcio di puniozione per gli Hammers.

40' - Paquetà viene via in mezzo al campo, allarga per Bowen che punta Dodò. Il brasilaino non si fa saltare e mette in angolo.

37' - Fischiato fallo a Bowen, subito da Kouame. Punizione mal gestita dal West Ham, palla in rimessa laterale.

36' - Una volta medicato Biraghi, con una vistosa fascia al volto, batte il corner. Palla in mischia, ma finisce nella mani di Areola.

32' - Slalomeggia Gonzalez dalla destra, salta due uomini e viene chiuso in angolo. Biraghi si reca alla bandierina ma viene colto da bicchieri di birra e oggetti lanciati dalla curva inglese. Sanguina il capitano viola, gioco fermo.

30' - Benrahma punta l'uomo sulla destra, converge al centro e sterza, ma simula. Del Cerro Grande lo vede e fischia il fallo per i viola, ammonendo il calciatore del West Ham.

29' - Recupera la palla Bonaventura in mezzo al campo, Fiorentina che palleggia e West Ham che si chiude.

27' - Cross dalla destra del West Ham, Terracciano esce in presa alta e blocca la sfera.

25' - Biraghi batte bene l'angolo, teso sul primo palo: Milenkovic stacca male, palla alta.

24' - Cross di Biraghi respinto, Dodò calcia al volo e guadagna calcio d'angolo.

23' - Fraseggia la Fiorentina tra portiere e difensori, poi Terracciano rilancia. Kouame regge la botta con Coufal e guadagna rimessa laterale.

21' - Grande pressione di Amrabat su Rice, che appoggia dietro. Jovic intercetta ma la sfera finisce in fallo laterale.

19' - Manovra la Fiorentina con tutti gli elementi, Jovic viene pescato in area ma la sua conclusione viene bloccata dalla difesa inglese.

18' - Fermato Biraghi sulla sinistra, poi Coufal ottiene una rimessa laterale.

17' - Gran chiusura di Emerson su Dodò, servito in profondità sulla fascia destra.

16' - Recupera la palla di fisico Amrabat, poi viola che gestisce la palla ma senza trovare varchi.

14' - Prende iniziativa Bonaventura che serve Biraghi sull'out sinistro, l'esterno viene bloccato da Coufal.

13' - Bonaventura subisce fallo da Paquetà in mezzo al campo, punizione per i viola.

12' - Bowen all'uno contro uno sterza sul sinistro e mette dentro un cross tagliato, Milenkovic di testa mette fuori. Sul successivo fallo laterale la palla arriva a Rice che calcia, ma non prende la porta.

10' - A terra Dodò. Il brasiliano subisce un contatto da Benrahma che lo colpisce di testa involontariamente. Un po' di sangue per l'ex Shakhtar che si rialza, dopo l'aiuto dei medici.

9' - Fase confusa della gara, Fiorentina che tenta di gestire la palla, West Ham di contenimento. Nessuna occasione da entrambe le parti.

8' - Prova il tiro dalla distanza Mandragora, palla alta che non impensierisce Areola.

7' - Cambio campo di Biraghi verso Gonzalez, pallone lungo che si perde in fallo laterale.

5' - Gira la palla la Fiorentina, lacio di Ranieri su Jovic che non regge il contatto con Zouma. Rimessa dal fondo per i londinesi.

3' - Gonzalez entra in area dopo una discesa sulla destra, subisce un colpo al volto da Declan Rice, ma per l'arbitro non c'è nulla. Tutto regolare.

2' - Fallo subito da Biraghi da parte di Bowen dopo una palla recuperata. Calcio di punizione per la Fiorentina accanto alle panchine.

1' - Subito un tiro di Antonio dal limite dell'area, blocca facilmente Terracciano a terra.

1' - Partiti!

20:57 - Fiorentina in maglia viola, West Ham in tenuta bianca. Consueti saluti, a breve il calcio d'inizio!

20:55 - La coppa è in campo, le squadre sono nel tunnel pronte ad entrare sul terreno di gioco. Ci siamo: tra pochi minuti si decide la Conference!

20:50 - Di seguito le formazioni ufficiali della finale di Conference League:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Bonaventura, Gonzalez, Jovic, Kouame. All.: Italiano

WEST HAM (4-2-3-1): Areola, Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson, Soucek, Paqueta, Rice, Bowen, Antonio, Benrahma. All.: Moyes

20:45 - Buonasera a tutti i lettori di FirenzeViola.it e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-West Ham! È l'appuntamento più importante dell'anno, dove i viola si giocano la possibilità di alzare una coppa europea dopo 33 anni dall'ultima volta. Fischio d'inizio ore 21 dall'Eden Arena di Praga.