FIORENTINA, Usi la testa! Record di 13 gol fatti così

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A Salerno la Fiorentina dovrà usare...la testa. Anche perché è proprio di testa che i viola hanno un record speciale: il gol di Jonathan Ikoné nell’ultimo match di campionato contro il Genoa è stato infatti il 13° segnato di testa dalla Fiorentina in questa Serie A TIM: nessuna squadra ha fatto meglio della formazione viola (al pari della Roma). Come in porta c'è invece un dato negativo, in questo caso anche per i granata: solo la Salernitana (nove) e l’Udinese (otto) hanno subito più reti su rigore della Fiorentina (sette) in questa stagione di Serie A TIM.