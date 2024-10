FIORENTINA, Tutti i numeri della vittoria con il Lecce

FirenzeViola.it

Attraverso il proprio sito ufficiale la Fiorentina ha pubblicato una serie di numeri e statistiche infrante con lo 0-6 al 'Via del Mare':

La Fiorentina ha segnato sei reti in una trasferta di Serie A per la prima volta dal 9 ottobre 1966, 6-2 contro il Venezia.

Il Lecce ha subito almeno sei gol in una gara di Serie A per la prima volta dal 1° marzo 2020, 2-7 in casa contro l’Atalanta.

La Fiorentina ha segnato cinque gol con giocatori italiani in un match di Serie A (escluse autoreti) per la prima volta dall’11 settembre 1983, contro il Napoli (Gabriele Oriali, tripletta di Paolo Monelli e Pasquale Iachini).

Tra i giocatori che hanno segnato almeno 10 gol in Serie A dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie il dettaglio dei tiri), solo Gökhan Inler (93%) ne ha realizzati di più in percentuale da fuori area rispetto a Danilo Cataldi: 80% (davanti ad Andrea Pirlo, 77%).

Danilo Cataldi è il settimo giocatore della Fiorentina capace di realizzare una doppietta con tiri da fuori area in Serie A nel corso delle ultime 20 stagioni, il primo da Cristiano Biraghi, il 17 gennaio 2022 contro il Genoa.

Andrea Colpani (due gol e un assist) è il secondo giocatore ad aver preso parte a tre reti in un incontro di Serie A dall’inizio della scorsa stagione con la Fiorentina, dopo Riccardo Sottil contro il Sassuolo lo scorso 28 aprile.

Andrea Colpani è andato a segno fuori casa in Serie A per la prima volta dal 4 giugno 2023 (contro l'Atalanta con il Monza), interrompendo una serie di otto reti consecutive realizzate tutte in gare domestiche.

Fabiano Parisi ha segnato due delle sue tre reti in Serie A contro il Lecce; questa è la prima arrivata da subentrato.

Edoardo Bove ha fornito il suo terzo assist in Serie A, il primo arrivato prima del 90° minuto di gioco.

Due delle quattro reti su punizione diretta viste in questa Serie A sono state segnate dalla Fiorentina; inoltre, due sono anche quelle subite dal Lecce, che invece ne conta anche una all’attivo.

Il Lecce è la prima squadra contro cui la Lucas Beltrán ha realizzato più di una rete in Serie A (due entrambe al Via del Mare).