FIORENTINA, TOGLITI LO SMOKING E DIVENTA OPERAIA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina vista in Serbia è stata brutta e decisamente noiosa. Una prestazione dove diversi giocatori meno utilizzati nell'ultimo periodo, invece di mettersi in mostra in senso positivo, hanno evidenziato ancora una volta di essere lontani dalla forma giusta per mettere in difficoltà i cosiddetti titolari. Il possesso palla è stato ancora una volta sterile e, in modo abbastanza clamoroso, viene da dire che i modesti giocatori del Cukaricki avrebbero forse meritato anche il pareggio.

Con queste premesse, la partita chiave di domenica contro il Bologna appare decisamente difficile, ma è proprio quando il gioco si fa duro che i duri dovrebbero scendere in campo. La Fiorentina deve farsi violenza e abbandonare la strada del tocco in più per mostrare la sua versione più operaia. Memore del match vinto immeritatamente contro l'Udinese, scendere in campo con la tuta da lavoro sotto la maglia viola, perché solo con una partita un po' più sporca riuscirà a scrollarsi di dosso questo torpore che la porta a disputare partite condite dalla quasi totale mancanza di occasioni nonostante la grande mole di possesso riportata dai tabellini.

Inutile ribadire che da Leskovac si riporta in patria giusto i tre punti e il primo posto del girone di Conference, perché salvare altro è praticamente impossibile. I giocatori più rappresentativi devono tenere a rapporto la squadra e serrare le fila, perché contro il Bologna conteranno solo i tre punti. Lo ha ribadito ieri anche Joe Barone, che ha parlato per la prima volta anche di una classifica che altrimenti rischierebbe di allungarsi troppo per tentare di migliorare quella della passata stagione. Come da obiettivo fissato a inizio anno.

Italiano dal canto suo dovrà trovare in rosa delle certezze e aggrapparsi ad esse con la speranza anche che un po' di fortuna giri dalla parte dei viola. Nico Gonzalez, riposato dopo la trasferta passata in panchina, dovrà essere il totem tecnico, poi Arthur e una difesa che ha bisogno di uscire dal campo imbattuta anche in campionato. Lo smoking del bel gioco è utile quando le cose vanno bene, ora c'è da voltare pagina e per farlo servirà un altro tipo di atteggiamento. Da parte di tutti.