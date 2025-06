Fiorentina stringe per Fazzini, Kean riflette, piace Pio Esposito e caso Gud: il punto di mercato

Con l'arrivo di Dzeko la Fiorentina ha sistemato l'attacco dove ora cerca una punta giovane. Pio Esposito potrebbe essere il nome giusto, Shpendi del Cesena è uscito dai radar. Intanto Kean riflette sulla ricca offerta del club saudita Al Qadsiah, mentre sullo sfondo ci sono Milan e Manchester. Ma la Fiorentina non è una seconda scelta.

Pressing su Fazzini La Fiorentina vuole portare Jacopo Fazzini in viola, con l'Empoli disposto a lasciarlo andare vista anche la retrocessione in B. Il club viola è in pressing con contatti continui con l'Empoli e con gli agenti del giocatore.

Caso Gudmundsson Intanto c'è da sistemare la situazione di Gudmundsson che la società vorrebbe tenere non riscattandolo a 17 milioni ma con nuove condizioni, sfruttando il patto tra gentiluomini stretto con il Genoa in presenza del processo a suo carico nell'estate scorsa. Il cambio di proprietà però è un ostacolo in più.

Mercato in uscita In uscita da segnalare l'interesse del Catanzaro del neo tecnico Aquilani per il giovane centrocampista Harder mentre in Spagna diversi club si sono informati per Matias Moreno.