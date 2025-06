Viola, quanti prestiti bocciati: per loro solo quest'anno spesi ben 11,7 milioni

È stato il focus legato ai riscatti mancati una delle notizie più lette oggi sulle pagine di Firenzeviola.it. Questa una parte dell'approfondimento redatto da Lorenzo Marucci: "Senza considerare gli ingaggi, per Zaniolo i viola hanno speso 3,2 milioni per il prestito, per Folorunsho un milione, per Adli due milioni. In totale la Fiorentina per loro ha speso 6,2 milioni che salgono a 10,2 per il prestito di Colpani, anche lui rispedito al mittente. Per Bove, sfortunatissimo, il discorso è ovviamente diverso, l'addio alla Fiorentina è stato quasi inevitabile con la speranza comunque di rivederlo in campo (1,5 era stato il costo per il prestito). Nelle ore scorse è arrivata la decisione della Fiorentina di non riscattare neanche Cataldi che probabilmente non ha convinto sul piano della tenuta fisica perché dal punto di vista dell'equilibrio tattico pareva poter far comodo alla Fiorentina. Dunque facendo dei conti che in questi casi non possono essere perfetti al centesimo, la Fiorentina per i prestiti poi non riscattati ha speso circa undici milioni e settecentomila euro".