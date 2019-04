FIORENTINA-STABAEK 6-1, FACILE LA PRIMA DEI VIOLA

45+3' - Finisce la partita: Fiorentina batte Stabaek per 6-1 nella partita d'esordio dei viola nella 64a edizione del Torneo di Viareggio

45' - Vengono segnalati 3 minuti di recupero

42' - Per la Fiorentina entra Magheri ed esce Acosty

38' - Per la Fiorentina esce Agyei ed entra Baccarin

37' - ACOSTY!!! E SONO SEI! Dopo una spledida progressione sulla destra, il ghanese si accentra, mette a sedere il portiere norvegesese e segna il punto dei 6-1

28' - PANATTI PER IL 5-1!!! Da una punzione di seconda, Panatti esplode un destro che si insacca sotto la traversa

25' - Per la Fiorentina esce Matos ed entra Cenciarelli

21' - Bell'azione di Zohore che, dopo aver saltato un avversario, si è lanciato in attacco da solo: viene però redcuperato da Flateho

14' - Bel tiro di Grandi dai 20 mentri, ma la sfera finisce a lato

12' - Bella palla di Zohore controllata in area norvegese: il portiere si immola ed evita il 5-1. Grande numero comunque del neo-acquisto viola

10' - Per lo Stabaek entrano Grandi e Kolseth per Hjort e Stdu

3' - Ammonito Matos per simulazione in area ospite: il signor Fabbro di Roma non ha avuto dubbi sulla sua caduta e lo ha ammonito

1' - Inizia la ripresa: nessun cambio da entrambe le parti

=== INTERVALLO ===

45+2' - Finisce il primo tempo: Fiorentina-Stabaek 4-1

45' - Bella azione della Fiorentina con Zohore che serve Acosty defilato sulla sinistra: il ghanese però cerca il gol sul palo più lontano ma manda a lato.

43' - GOL DI PANATTI!!! Dopo un'azione confusa in area dello Stabaek, Panatti calcia ma colpisce il palo: sulla respinta del portiere Panatti recupera il pallone e mette a segno il 4-1

33' - Incredibile occasione per i viola: contropiede fulminate di Acosty che serve Zohore che intelligentemente di prima serve Matos che, dopo aver messo a sedere il portiere, calcia ma trova il palo: viola vicinissimi al 4-1

29' - Fiorentina sprecona con Acosty e Matos in area dello Stabaek. I viola, dopo il gol subito, si sono gettati in attacco alla ricerca del nuovo triplo vantaggio

25' - EUROGOL DI SACK. Lo Stabaek tenta di riaprire la partita con un bel pallonetto che beffa Svenkasuskas, finora inutilizzato

19' - Ci prova Acosty dalla distanza ma la palla finisce a lato

17' - MATOS SU ASSIST DI ZOHORE!! Arriva il 3-0 per i viola con il gol dell'esterno brasiliano su assist del neo-aquisto viola

11' - RADDOPPIO CON ACOSTY!! Bella azione del ghanese sulla fascia, che poi si accentra e batte Bodher per il 2-0 dopo aver preso il palo. Tredicesimo gol in 16 partite per lui: una media impressionante

9' - Ci prova ancora la Fiorentina con Bittante, su una bella azione di Matos sulla sinistra

4' - Ci prova Panatti dalla distanza su sviluppo di un corner, palla al lato di poco

2' - GOL DI CAMPAGHARO!! Fiorentina subito in vantaggio con il trequartista brasiliano. Palla spizzata da Zohore, palla ad Acosty che serve Campagharo che, dopo aver saltato due avversari in area, batte Bodher per l'1-0 viola

1' - Dopo gli inni nazionali, le squadre si schierano sul campo per il calcio d'inizio

Sta per avere inizio il primo match dei viola in questa 64a edizione del Torneo di Viareggio. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre (la Fiorentina gioca con la consueta maglia viola, i norvegesi invece con la maglia bianca da trasferta):

FIORENTINA: Svedkauskas, Bittante, Rozzio, Alan, Ashong, Agyei, Panatti, Acosty, Campanharo, Matos, Zohore. A disp: Lezzerini, Baccarin, Barbero, Bernardeschi, Biondi, Cenciarelli, Fossati, Gondo, Magheri. All. Semplici

STABAEK: Bodher, Lange, Lricich, Flateho, Lystad, Stud, Suka, Tardsen, Lenostad, Sack, Hjort. A disp: Sensel, Thomassen, Sohansen, Ebblom, Grandi, Kolseth, Jensen.

Arbitro: Fabbro di Roma 2

Tra le poche persone presenti in tribuna quest'oggi ad assistere al match della Primavera, da segnalare la presenza di Eduardo Macia (osservatore dell'ACF) e l'ex ed indimenticato viola Luciano Chiarugi.