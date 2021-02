FIORENTINA-SPEZIA 3-0, Rivivi il LIVE di FV!

20.29 - Una partita molto combattuta tra le due squadre, decisa dai cambi di Prandelli. Castrovilli ed Eysseric protagonisti con assist e gol: la Fiorentina scavalca lo Spezia in classifica e prende un po' di respiro.

90' +5' - E FINISCE QUI! La Fiorentina passa 3-0 sullo Spezia e ottiene una vittoria fondamentale!

90' +3' - Giallo a Martinez Quarta che nell'occasione precedente aveva steso Provedel uscito alto.

90' +2' - Eysseric non riesce a servire Martinez Quarta tutto solo lanciato in contropiede. Sarebbe stato il poker per la Fiorentina.

90' +1' - Piccoli si mangia un gol a tu per tu con Dragowski.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

88' - Pulgar non riesce a ripartire dopo un ottimo anticipo. Vlahovic sarebbe stato tutto solo.

85' - Girandola di cambi: la Fiorentina inserisce Caceres e Igor per Venuti e Biraghi. Nello Spezia invece entra Piccoli al posto di Gyasi.

83' - Castrovilli ruba palla sull'uscita dello Spezia, in caduta serve Vlahovic che a tu per tu con Provedel serve Eysseric. Per il francese è un gioco da ragazzi segnare il 3-0! Fiorentina che mette al sicuro la vittoria.

83' - GOOOOLLLLLL!!! GOOOLLLL!! EYSSERIC CALA IL TRIS!

82' - Si riparte e la Fiorentina rischia tantissimo lasciando Gyasi tutto solo in area. Dragowski ferma il cross e Biraghi in affanno riesce ad allontanare.

80' - Problemi per Dragowski dopo una chiusura di Pezzella su Galabinov. Gioco che si ferma.

79' - Fiorentina tutta nella propria metà campo, anche se per ora non lascia spazi allo Spezia. Mancano 10 minuti alla fine.

77' - Giallo per Borja Valero che ferma una ripartenza di Gyasi.

76' - Vlahovic! Castrovilli ancora alla grande, serve il serbo in area: stop e tiro sul quale si oppone molto bene Provedel.

75' - Giallo per Eysseric che ferma una ripartenza dopo aver provato un tacco. Entrato comunque bene il francese in campo.

74' - Fallo in attacco fischiato a Galabinov su Milenkovic, anche se si sono allacciati entrambi. Lo Spezia sta provando il tutto per tutto.

71' - Gyasi questa volta viene ben coperto da Venuti e si porta il pallone oltre la linea di fondo. Fiorentina che sta reggendo l'urto dello Spezia che cerca di recuperare lo svantaggio.

68' - Ottima chiusura di Quarta dopo un pallone perso da Borja Valero. Bella giocata difensiva dell'argentino, tra i migliori fin qui.

64' - Bella azione della Fiorentina, con Eysseric che la comincia e poi calcia sul cross di Biraghi. Chabot si oppone ma il pallone finisce a Castrovilli che con il mancino batte Provedel dopo una deviazione. Doppio vantaggio viola!

64' - GOOOOOOLLL!! GOOOLLL!! CASTROVILLI FA 2-0!

63' - Triplo cambio nello Spezia: fuori Saponara, Maggiore e Agudelo, dentro Galabinov, Sena e Verde.

62' - Resta a terra Provedel dopo lo scontro con Eysseric. Entrano i medici in campo.

60' - Eysseric! Contropiede viola con Vlahovic che serve Eysseric: il francese riesce a toccare il pallone ma Provedel si oppone in uscita. Era una buona occasione per la Fiorentina.

60' - Cambio nella Fiorentina: esce Amrabat, entra Borja Valero.

59' - Tiro velleitario di Vlahovic con il destro dopo una buona azione della Fiorentina. Palla in curva.

56' - Spezia che sta provando a reagire. Maggiore scappa sulla sinistra e mette in mezzo: Pezzella allontana.

53' - Vediamo se ora la Fiorentina prende un po' di sicurezza dopo il gol di Vlahovic.

51' - GOOOOOLLL!!! CONVALIDATA LA RETE A VLAHOVIC! Fiorentina in vantaggio all'improvviso!

50' - VAR ancora al lavoro. Squadre in attesa della decisione.

48' - ANNULLATO UN GOL ALLA FIORENTINA! Castrovilli arriva su un pallone servito da Biraghi all'altezza della linea di fondo e mette in mezzo per Vlahovic che appoggia in porta. Gol annullato per il pallone oltre la linea. VAR al lavoro.

47' - Eysseric prova a lanciare Vlahovic, che però viene fermato facilmente da Chabot.

45' - SI RIPARTE! Con un cambio nella Fiorentina: fuori Kouame, dentro Eysseric.

--- INTERVALLO ---

45' +6' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Pochissime emozioni al Franchi: si va negli spogliatoi sullo 0-0.

45' +5' - Biraghi! Finalmente due passaggi di fila della Fiorentina, con Castrovilli che crossa dalla destra: dalla parte opposta calcia al volo Biraghi ma spara in curva.

45' +3' - Fiorentina in difficoltà anche in questo recupero. Centrocampo al momento pressoché inesistente, con Amrabat e Pulgar che sbagliano praticamente tutto.

45' - Assegnati 6 minuti di recupero.

45' - Bonaventura non ce la fa: entra Castrovilli al suo posto.

45' - Riparte il gioco con Bonaventura e anche Ismajli che restano fuori.

43' - Problemi per Bonaventura che si accascia a terra. Sembra avere un problema non da poco il centrocampista viola. Si ferma un gioco comunque molto spezzettato in questo primo tempo.

38' - Mentre Agudelo si è ripreso dopo una botta alla schiena, prosegue la partita pessima della Fiorentina che sembra davvero poco serena.

35' - Ricci! Dragowski un po' inspiegabilmente non esce su un candelone in area, Milenkovic allontana sui piedi di Ricci che calcia da fuori: palla fuori non di molto.

33' - Altra chiusura provvidenziale di Quarta dopo che Agudelo era scappato a Pezzella. Scivolata al limite dell'area che ferma il colombiano.

32' - Saponara! Sono tutti liberi in area viola, alla fine l'ex trequartista viola spara alto. Ma la difesa della Fiorentina è sempre in apnea quando la palla entra in area.

31' - Pezzella mette in corner un cross pericoloso. Spezia che continua a fare la partita.

29' - Giocata difensiva di Venuti che recupera palla su Ramos, ma la Fiorentina non sembra per niente in palla. Tanti passaggi sbagliati a centrocampo.

27' - Prima occasione per la Fiorentina! Finalmente una buona combinazione sulla destra, poi il cross che arriva dalla parte opposta per Biraghi che calcia con il mancino: conclusione bloccata, poi calcia ancora con il destro ma spara alto. Quantomeno si fa vedere in avanti la squadra di Prandelli.

25' - Pezzella continua ad essere in difficoltà su Agudelo, bravo fin qui a giocare di sponda e far salire la squadra.

23' - Continua la falsa riga del match: la Fiorentina non riesce a prendere campo.

20' - Saponara colpisce tutto solo in area il cross, ma il colpo di testa è debole. Blocca Dragowski.

19' - Martinez Quarta costretto a fermare in area Estevez. Ma è sempre lo Spezia a fare la partita.

18' - Primo giallo del match dato ad Amrabat per un intervento duro a centrocampo. Un po' severo qui l'arbitro.

16' - Calciata troppo debole la punizione dallo stesso cileno, allontana lo Spezia.

15' - Fiorentina partita con il freno a mano tirato, anche se Pulgar guadagna una buona punizione sulla destra.

13' - Sempre lo Spezia a giocare meglio della Fiorentina. Ottima sponda di Agudelo sul quale Pezzella pare un po' in difficoltà.

11' - Dopo circa 4 minuti di pausa riparte il match con un cambio: fuori Marchizza, dentro Ramos.

9' - Serve la barella per Marchizza che proprio non riesce a rialzarsi. Vediamo se Italiano opererà un cambio.

7' - Gioco fermo per permettere le cure a Marchizza, uscito malconcio da un contrasto aereo con Kouame.

6' - Agudelo! Prima occasione per gli ospiti, partiti molto meglio. Conclusione in spaccata dell'attaccante bianconero: il pallone sbatte sull'esterno della rete. Tira un sospiro di sollievo Dragowski.

2' - Prima azione dello Spezia con un cross da destra di Estevez, bloccato a centro area da Dragowski.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dallo Spezia, questa sera in divisa bianca. Fiorentina in consueto completo viola.

Torna la Serie A e la Fiorentina vuole ripartire. La squadra di Prandelli è chiamata a fare punti contro lo Spezia di mister italiano, capace meno di 7 giorni fa di schiantare il Milan 2-0. La partita non è certo delle più semplici per i viola, finiti in una parte di classifica non certo fantastica: quel 15° posto va abbandonato al più presto e una vittoria oggi potrebbe essere fondamentale. Un risultato contrario metterebbe invece la Fiorentina ancora più in difficoltà. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida del Franchi, restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, M. Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Kouame, Vlahovic.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Ismajli, Marchizza, Estevez, Ricci, Maggiore, Gyasi, Agudelo, Saponara.