FIORENTINA-SPAL, Al 45' è 0-0. Fischi del Franchi

Un primo tempo piuttosto dimenticabile, quello appena concluso allo stadio Franchi. Nessun gol tra Fiorentina e SPAL nei primi quarantacinque minuti, ed emozioni che si sono percepite con il contagocce. Giusto un gol annullato a Boateng dopo pochi minuti, ed un tiro di Castrovilli ribattuto da Berisha, per la squadra di Iachini. Poco anche per gli estensi, andati un paio di volte al tiro ma senza inquadrare lo specchio se non con un palo colpito quasi involontariamente da Strefezza nel recupero. Al duplice fischio di Doveri le squadre sono dunque rientrate negli spogliatoi con il punteggio di 0-0. Pochissime emozioni, molta noia e fischi del pubblico di casa.