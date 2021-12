FIORENTINA-SASSUOLO 2-2, Rivivi il LIVE di FV!

14.30 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le analisi e le voci dal post-partita.

14.28 - Alla fine arriva il primo pareggio stagionale per la Fiorentina, dopo una gara nella quale è successo davvero di tutto. Vlahovic e Torreira rispondono ai gol nel primo tempo di Scamacca e Frattesi, viola che dunque si appaiano alla Roma in classifica.

90'+5' - FINISCE QUI! È 2-2 AL FRANCHI DOPO UNA PARTITA IN CUI È SUCCESSO DI TUTTO.

90' +3' - Chiriches fa un evidente sgambetto a Nico Gonzalez sulla corsa, ma per l'arbitro non c'è nulla. Franchi incredulo perché in diretta pareva netto.

90' +3' - Tira un sospiro di sollievo il Franchi: fischiato un fallo in area.

90' +2' - Amrabat ferma Boga in corner. Occasione Sassuolo.

90' +1'- Rientra in campo Matheus Henrique, Sassuolo di nuovo con l'uomo in più.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - Gioco fermo perché Matheus Henrique si è accasciato a terra. Entrano i medici.

88' - Cambio nella Fiorentina: entra Igor al posto di Vlahovic.

87' - Si conclude con un passaggio sbagliato un'azione prolungata del Sassuolo. La Fiorentina soffre.

83' - Missile di Kyriakopulos sul quale è attento Terracciano che para in corner.

82' - Anticipato ad un soffio dal gol Nico Gonzalez! Cross teso di Duncan sul quale è attenta la difesa del Sassuolo: può ancora succedere di tutto!

77' - Doppio cambio anche per il Sassuolo: escono Toljan e Frattesi, dentro Muldur e Harroui.

77' - Doppio cambio nella Fiorentina: escono Saponara e Bonaventura, entrano Terzic e Amrabat.

74' - Palla lunga per Vlahovic sulla quale per poco non arriva il serbo. Lo anticipa Consigli.

71' - Giallo per Frattesi che scalcia Bonaventura.

68' - Incredibile: espulso Biraghi. Una decisione che lascia perplessi, ma un altro contrasto con il gomito viene punito con il secondo cartellino giallo. Fiorentina in 10!

65' - Dopo un sinistro sparato in curva da Raspadori, doppio cambio nel Sassuolo: esce proprio Raspadori per Boga e Defrel entra per Scamacca.

64' - Una partita entusiasmante al Franchi, con le due squadre che adesso si rispondono colpo su colpo. Prima Milenkovic salva tutto in area, poi dall'altra parte è Chiriches a fermare Vlahovic.

61' - Il Sassuolo perde palla in impostazione, la Fiorentina si passa il pallone più volte in area, alla fine prima Bonavantura, poi Vlahovic riescono a tirare. Il pallone sbuca a Torreira che da due passi anticipa Consigli e pareggia! Che secondo tempo della Fiorentina!

61' - GOOOOLLLL!!! GOOOOOLLLL!!!! SEGNA TORREIRA!!!

59' - Altro giallo, questa volta per Scamacca che trattiene vistosamente Torreira. Non semplice ora gestire gli animi per l'arbitro.

58' - Giallo anche per Quarta, che recupera fallosamente su Frattesi.

57' - Cambio nel Sassuolo: esce Traorè, entra Matheus Henrique.

56' - Giallo per Traore, dribblato secco da Bonaventura sulla destra. Si gioca in una sola metà campo!

56' - Saponara! C'è un'occasione al minuto! Destro dal limite che però resta basso ed è facile preda di Consigli.

55' - Bonaventura! Calcia lui con il destro, ma spedisce alto anche se di poco. Consigli può respirare.

53' - Giallo per Chiriches che entra in scivolata su Duncan al limite dell'area. La Fiorentina in questo momento è un tifone, il pubblico è elettrico: vediamo se l'offensiva porterà al pareggio.

51' - Torreira ruba alla alto e serve Vlahovic che a tu per tu con Consigli scarica un mancino sotto la traversa: è 1-2 ora al Franchi!

51' - GOOOOOLLLL!!! GOOOLLL!!! HA SEGNATO SEMPRE LUI: DUSAN VLAHOVIC! Accorcia la Fiorentina!

50' - Nico Gonzalez! Scarica il sinistro da dentro l'area, ma spara alto.

49' - Fiorentina riversata in avanti alla ricerca del gol che potrebbe cambiare l'inerzia della sfida. Il Sassuolo per ora regge abbarbicato nella propria metà campo.

46' - Subito in avanti la Fiorentina, con un cross basso di Odriozola che però viene allontanato. La squadra di Italiano è entrata in campo con volontà bellicose.

45' - SI RIPARTE! Doppio cambio nella Fiorentina: dentro Saponara e Duncan per Callejon e Maleh.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!

45' +2' - Un miracolo di Consigli! Non si sa come, toglie il pallone dalla porta su tocco di Torreira da due passi.

45' +2' - Incredibil! Altro errore sotto porta di Bonaventura che da due passi schiaccia troppo il pallone che termina alto!

45' - +1' - Ennesima occasione sprecata dalla Fiorentina, questa volta con Vlahovic che incorna alto su cross di Odriozola.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Giallo per Biraghi a causa di un gomito largo su Berardi.

42' - Gli animi si accendono dopo un fallo di Berardi su Nico e un contatto con Quarta. Fiorentina a cui francamente c'è poco da dire dal punto di vista dell'atteggiamento messo in campo.

41' - MIlenkovic! Che parata di Consigli! Di testa da due passi incrocia, ma il portiere neroverde ha un super riflesso e salva i suoi. Quante occasioni sprecate per la Fiorentina in questo primo tempo.

40' - Callejon! Schiaccia un destro che Consigli riesce a toccare.

39' - Odriozola viene fermato in area da Kyriakopulos.

37' - Malissimo in transizione difensiva la Fiorentina, che lascia Raspadori libero di imbucare per Frattesi: l'ex Empoli davanti a Terracciano calcia e realizza il raddoppio del Sassuolo.

37' - GOL DEL SASSUOLO. Ha raddoppiato Frattesi.

35' - Fiorentina che prova a reagire dopo il gol subito, ma gli uomini di Italiano sembrano aver accusato un po' il colpo.

32' - Ancora molto larghe le maglie in difesa, Scamacca ha tutto il tempo di prendere la mira e sganciare un destro all'angolino che fulmina Terracciano. Fiorentina che dopo aver sprecato tanto si trova in svantaggio.

32' - GOL DEL SASSUOLO. Ha segnato Scamacca.

29' - Si mangia un gol Frattesi! Lasciato tutto solo a centro area, colpisce di testa indisturbato ma spara alto.

28' - Grande recupero di Odriozola su Raspadori lanciato a rete, che ritmi al Franchi!

27' - Martinez Quarta! Ripartenza fulminea della Fiorentina, che tira prima con Torreira e poi, sulla respinta di Consigli, con il colpo di testa alto di Quarta.

26' - Ingenuità di Milenkovic che di testa regala palla a Berardi, murato al tiro da Martinez Quarta.

25' - Martinez Quarta attento riesce a fermare una pericolosa ripartenza del Sassuolo.

21' - Occasione monumentale per la Fiorentina! Odriozola si trova tutto solo sulla destra, la passa in mezzo ma incredibilmente nessuno riesce a calciare. La palla finisce a Nico Gonzalez che calcia ma viene murato!

20' - Callejon prova a rompere l'equilibrio con un'imbucata per Vlahovic: troppo lunga.

19' - Partita un po' più bloccata in questi minuti. Il Sassuolo copre tutti gli spazi e la Fiorentina gestisce il pallone da dietro.

16' - Nico! Altra occasione viola che in ripartenza sembra poter fare davvero male: cross di Odriozola, l'argentino però spara alle stelle con il destro da centro area.

14' - Vlahovic calcia di poco fuori su una pregevole imbucata di Bonaventura. Tutto fermo comunque: il classe 2000 era in fuorigioco.

11' - Rientra in campo Berardi che sembra essersi ristabilito.

9' - Grossa botta presa da Berardi che resta a terra molto dolorante. Deve lasciare anche lui momentaneamente il campo.

7' - Salvataggio provvidenziale di Terracciano su un colpo di testa all'indietro di Nico Gonzalez preziosissimo nell'anticipare Raspadori che altrimenti avrebbe battuto a rete.

7' - Sembra in grado di continuare Bonaventura: rientra in campo tra gli applausi.

6' - Botta presa da Bonaventura nel tentativo di fermare un contropiede di Berardi. Il numero 5 della Fiorentina costretto a lasciare momentaneamente il campo.

4' - Ancora pericolosa la Fiorentina in ripartenza, dopo aver rischiato su un mezzo pasticcio della difesa viola. Vlahovic allarga per Nico Gonzalez che prende la mira e calcia con il mancino, sparando però in curva.

2' - Vlahovic in rovesciata! Palla persa in disimpegno dal Sassuolo, il pallone si impenna e l'attaccante viola ci prova con un gol che avrebbe fatto venire giù lo stadio. Prima occasione per la Fiorentina, con lo stesso Vlahovic che poi aizza la folla.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dal Sassuolo in tenuta bianca. Fiorentina in completo viola.

12.29 - Entrano in campo in questo momento le due squadre, con una grande cornice di pubblico e un tempo perfetto per giocare a calcio. Tutto è apparecchiato per un grande pranzo di sport.

Un lunch-match che profuma d'Europa quest'oggi al Franchi. Fiorentina e Sassuolo si affrontano con la voglia di continuare a stupire: la squadra di Italiano per riprendersi il quinto posto e magari pensare anche a qualcosa di più, quella di Dionisi per attaccarsi al treno Europa League. Sulla carta non dovrebbe mancare lo spettacolo visto il bel gioco espresso dalle due formazioni in questa prima parte di stagione, FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All.: Vincenzo Italiano.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopulos; Frattesi, Lopez; , Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All.: Alessio Dionisi.