FIORENTINA-SASSUOLO 1-3, Rivivi il LIVE di FV!

23.40 - Finisce qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le reazioni dal post-partita del Franchi.

23.39 - Una partita da dimenticare per la Fiorentina, colpita per ben tre volte da un Sassuolo nettamente più in palla. A nulla è servito il gol nel finale di Cutrone, che quantomeno ha trovato la sua prima rete in campionato con la maglia viola.

90' +5' - Finisce qui! Il Sassuolo passa 3-1 al Franchi.

90' +3' - Nulla di fatto dal corner, con Duncan che poi spara via il pallone.

90' +2' - Calcio d'angolo per la Fiorentina, che prova a chiudere in attacco.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

90' - GOL DI CUTRONE! Alla fine la Fiorentina ci riesce! Ottimo cross di Duncan, bell'avvitamento di Cutrone che questa volta centra l'angolino. Gol della bandiera per la Fiorentina.

88' - Cutrone! Tira addosso a Pegolo tutto solo davanti al portiere del Sassuolo.

87' - Cambio nel Sassuolo: esce Djuricic, esordisce in Serie A il giovane Ghion.

85' - Partita che ormai ha poco da dire, con la Fiorentina pronta ad alzare bandiera bianca.

82' - Chiesa tenta un tiro dalla distanza, ma calcia direttamente in curva.

81' - Cambio nel Sassuolo: esce Defrel, entra Caputo.

79' - Duncan recupera palla alta e poi prova il sinistro. Palla fuori: la Fiorentina ha definitivamente un problema con il gol.

78' - Pezzella aveva ancora una volta mancato il gol per un soffio, ma il passaggio di Igor era in fuorigioco.

77' - Sottil fa una bella sterzata sulla sinistra e viene praticamente preso in collo da Berardi. Punizione per la Fiorentina.

75' - Dopo il cooling break un cambio nella Fiorentina: fuori Ghezzal, dentro Benassi.

73' - Giallo per Ghezzal, entrato con il piede a martello sull'uscita palla al piede del Sassuolo.

71' - La Fiorentina non riesce a sfondare e ormai le ipotesi di rimonta sono praticamente nulla. Da segnalare la partita negativa di Chiesa, mai dentro l'azione e autore di parecchie azioni sbagliate.

68' - Ancora Pezzella! Incredibile! Colpo di testa da due passi centrale, che Pegolo respinge corto. Poi stende Cutrone, ma l'attaccante era in fuorigioco. Nulla da fare per la Fiorentina, che quantomeno sta provando a non crollare.

67' - Pezzella! Gran sinistro al volo murato dalla difesa del Sassuolo. La palla proprio non vuole entrare in rete.

66' - Serie di corner della Fiorentina da cui scaturisce poco o nulla.

64' - Triplo cambio nella Fiorentina: escono Castrovilli, Ceccherini e Ribery, entrano Sottil, Igor e Duncan.

63' - Altra azione difficile da spiegare di Castrovilli, che strattona Berardi. Partita terribile del centrocampista viola.

63' - Djuricic! Calcia dal limite dell'area ma centra Dragowski.

61' - Cambio nel Sassuolo: esce Locatelli, entra Bourabia.

61' - Incredibile errore di Castrovilli, che non copre il pallone e in area regala palla a Muldur. Per il terzino è un gioco da ragazzi segnare i lterzo gol. Notte fonda Fiorentina, probabilmente nel suo momento migliore.

61' - GOL DEL SASSUOLO! Muldur fa 3-0 su una clamorosa ingenuità di Castrovilli.

60' - Berardi dalla parte opposta fa fuori Dalbert e prova il sinistro a giro, anche questo bloccato da Dragowksi.

59' - Ribery! Salta Muldur e dal limite dell'area calcia con il destro: palla centrale, bloccata da Pegolo.

58' - La Fiorentina sembra finalmente essersi svegliata e si sta riversando in avanti.

56' - PALO DI PEZZELLA! Colpisce lui sul cross di Ghezzal, ma incredibilmente il pallone non entra! Fiorentina vicinissima al gol con uno stacco imperioso del capitano.

55' - Buona azione invece di Dalbert sulla sinistra. Fallo guadagnato dal brasiliano. In precedenza il Sassuolo ha dato spettacolo con un'uscita palla al piede tutta di prima dalla propria area di rigore.

54' - Nulla di fatto per Chiesa, che in ripartenza dopo un'azione pericolosa di Muldur crossa in bocca a Pegolo.

52' - Subito pericoloso Cutrone che prova a fruttare un retropassaggio corto di Muldur. Alla fine Pegolo lo anticipa.

51' - Cambio nella Fiorentina: esce Lirola, entra Cutrone.

50' - Giallo per Ceccherini, che stende Berardi in ripartenza.

50' - Anche Chiesa non riesce a trovare spazio in area. Attacchi confusi della Fiorentina anche in questo inizio secondo tempo.

46' - Combinazione in area per la Fiorentina, con Ribery che viene fermato dopo un buon velo di Chiesa.

45' - PARTE IL SECONDO TEMPO! Doppio cambio nel Sassuolo: escono Rogerio e Traorè, entrano Kyriakopoulos e Berardi.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - Finisce qui Un primo tempo horror per la Fiorentina, che va negli spogliatoi sul punteggio parziale di 0-2. Notte fonda per la squadra di Iachini, che nella ripresa dovrà tentare un'impresa non semplice.

45' +1' - Gioco fermo per una botta presa da Djuricic.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Giallo anche per Pulgar, costretto a stendere Defrel involato verso la porta.

43' - Ci prova la Fiorentina ma fin qui proprio non è serata. Giallo intanto per Traorè, intervenuto in ritardo su Ceccherini.

40' - Chiesa! Altro errore! Ancora Ribery ad inventare, Chiesa stoppa e tira da due passi ma calcia alto. Non riescono proprio a trovare la via del gol i giocatori viola.

39' - Annullato un gol al Sassuolo! Posizione di fuorigioco netta di Traoré, che aveva messo in porta un cross di Rogerio.

37' - Castrovilli! Ribery semina il panico e libera il centrocampista per un rigore in movimento: corpo all'indietro e palla che si impenna. Grande occasione per la Fiorentina!

35' - Fiorentina che prende gol in contropiede. Defrel si trova a tu per tu con Dragowski e con il destro infila il polacco: Sassuolo sul doppio vantaggio!

35' - GOL DEL SASSUOLO! Segna ancora Defrel!

35' - Giocata geniale di Ribery, che con il tacco libera Ceccherini in area. Stop sbagliato e chiusura in corner.

33' - Fiorentina sinceramente in difficoltà anche dopo il cooling break. Sassuolo messo parecchio meglio in campo rispetto alla Fiorentina.

29' - Mentre la Fiorentina continua ad essere fuori dalla partita, Chiffi concede un minuto di pausa: cooling break al Franchi.

27' - Cross pericoloso con il destro di Traorè, che attraversa l'area e finisce tra le braccia di Dragowski senza che nessuno riesca a toccare il pallone.

27' - Momento duro per la Fiorentina che adesso deve fare in modo di non crollare. Perché il Sassuolo sta continuando a fare la partita.

25' - Un rigore francamente ineccepibile, anche se nell'area opposta c'era un contatto dubbio tra Pezzella e Chiriches. Fatto sta che la Fiorentina è sotto, anche questa volta su rigore.

24' - GOL DEL SASSUOLO! Defrel spiazza Dragowski e fa 1-0. Sassuolo in vantaggio.

22' - Calcio di rigore per il Sassuolo! Scivolata ingenua di Castrovilli, che prende palla e Djuricic. L'arbitro non ha dubbi: penalty per gli ospiti.

18' - Boga! Seconda grande parata di Dragowski! Milenkovic viene scippato del pallone e Boga si lancia in contropiede: entra in area e calcia con il sinistro, ma il portiere gigliato salva tutto con un grande intervento. Secondo sospiro di sollievo per la squadra di Iachini.

14' - Momento di gioco piuttosto calmo in questi minuti. Le difese fin qui regnano sugli attacchi, Ribery non trova spazio.

11' - Azione prolungata del Sassuolo, che sta spaventando e non poco la difesa della Fiorentina. Ceccherini attento mette in corner due volte.

10' - Rogerio! Salva Dragowski! Va direttamente in porta dal calcio di punizione: Dragowski è attento e alza sopra la traversa.

9' - Dalbert commette un fallo pericoloso su Muldur, all'altezza dell'area di rigore. Qualche centimentro più in là e sarebbe stato penalty.

6' - Rischia tantissimo in disimpegno il Sassuolo, ma Ribery non riesce a rubare il pallone in area per un soffio.

5' - Intanto lo speaker del Franchi comunica che temporaneamente è stato disattivato il VAR per un problema tecnico.

4' - Ammonito Rogerio, che in precedenza aveva tirato un calcione a Lirola.

3' - CHIESA! Che errore! Il 25 si lancia tutto solo contro Pegolo, ma a tu per tu con il portiere neroverde si fa ipnotizzare! Occasione

1' - Subito avanti la Fiorentina, che attacca sulla sinistra con Dalbert. Il cross del brasiliano viene allontanato con difficoltà dalla difesa del Sassuolo.

0' - VIA! Si parte al Franchi! Primo pallone giocato dal Sassuolo.

21.42 - È il turno dell'entrata in campo anche delle due formazioni, rigorosamente in momenti diversi. Completo viola per la Fiorentina, biancoverde per gli ospiti.

21.40 - Arbitri che entrano in questo momento in campo, manca poco al calcio d'inizio.

La Fiorentina cerca la prima vittoria post-lockdown e questa sera contro il Sassuolo al Franchi l'occasione è ghiotta. Dopo il pareggio con il Brescia e la buona prestazione con la Lazio, per la squadra di Iachini è l'ora di fare punti. Al Franchi arriva un Sassuolo sostanzialmente tranquillo, ma che darà filo da torcere ai viola con il tridente che sta stupendo la Serie A. Ore 21:45 e tutti i dubbi saranno risolti: restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni del match!

Queste le formazioni ufficiali:



FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ghezzal, Chiesa, Ribery. All. Iachini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Traore, Djuricic, Boga; Defrel. All. De Zerbi.