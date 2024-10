FIORENTINA-ROMA, Per ora attesi 18mila spettatori

Fonte: Pietro Lazzerini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Procede spedita la prevendita in vista del big match di campionato tra Fiorentina e Roma. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it si va verso il tutto esaurito al Franchi: ad oggi tra biglietti venduti e abbonamenti sottoscritti sono attesi più o meno 18 mila spettatori. Non è da escludere quindi che entro domenica sera i tifosi possano occupare in massa lo stadio.