FIORENTINA-ROMA 5-1, Rivivi il LIVE di FV!

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

90' +2' - FINISCE QUI! UNA FIORENTINA STRAORDINARIA BATTE 5-1 ALLA ROMA E VINCE ANCORA!

90' - Assegnati 2 minuti di recupero.

89' - Comuzzo non ce la fa: il difensore deve uscire prima del fischio finale lasciando la Fiorentina in 10. Lo applaude il Franchi.

88' - Altre sortite offensive di Sottil applaudite dal pubblico. Ormai si aspetta solo la fine della sfida.

84' - Sembra in grado di continuare il difensore viola autore di una partita fantastica. Il rientro in campo viene accompagnato dagli applausi del Franchi.

82' - C'è apprensione per Comuzzo che resta a terra dopo un anticipo su Dovbyk. Caviglia fasciata e calciatore che deve uscire almeno momentaneamente.

78' - La Fiorentina continua a spingere con Sottil protagonista ma né Gosens né Richardson riescono a superare Svilar su assist dell'esterno viola.

74' - In occasione del cambio, giallo a Kean per presunta perdita di tempo.

74' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Kean e Ranieri, dentro Ikoné e Quarta.

72' - Sottil scappa sulla sinistra e mette in mezzo, Pellegrini in spaccata rischia un altro autogol ma salva in corner.

71' - Kouame colpisce di testa su un corner, Hummels ci mette la testa ma la sua deviazione mette fuori causa Svilar e il pallone in porta: è una Fiorentina deluxe al Franchi!

71' - GOOOOOOOLLLL!!! LA FIORENTINA CALA IL POKERISSIMO! AUTOGOL DI HUMMELS!

70' - Sottil! Grande risposta di Svilar sul destro a giro diretto all'angolino. Stavolta il portiere salva la Roma.

67' - Schema su punizione che libera Colpani al tiro ma viene respinto.

67' - Cambio anche per la Roma: dentro Hummels per Dybala.

66' - Cambi per la Fiorentina: fuori Bove e Beltran, dentro Sottil e Kouame.

65' - ESPULSO HERMOSO! Trattenuta evidente su Dodo lanciato in area sulla destra, l'arbitro estrae il secondo giallo. La Roma sarà in 10 per questi ultimi 25 minuti!

63' - Bove è ancora una volta bravissimo a non far ripartire Dybala e poi guadagnare la rimessa laterale tra gli applausi del Franchi.

62' - Gosens calcia in area dopo un errore in uscita di Zalewski ma con lo stinco N'Dicka devia alto sopra la traversa.

62' - De Gea salva su Dybala! Punizione molto dubbia fischiata alla Roma, alla battuta va l'argentino che calcia sul palo del portiere, De Gea con un salto da gatto riesce a salvarsi con l'aiuto del palo.

61' - Giallo per Ranieri, stavolta è lui a strattonare Dybala in ripartenza.

60' - Giallo anche per Hermoso, trattiene anche lui Beltran che sta facendo girare la testa a tutti i giallorossi.

59' - N’Dicka colpisce di testa su una punizione dalla destra ma il pallone si alza e viene bloccato da De Gea.

57' - Giallo per Koné che deve trattenere Beltran sulla ripartenza.

56' - Cambio nella Fiorentina: entra Richardson al posto di Cataldi.

55' - Kean lotta e guadagna palla su N'Dicka, poi però il tiro viene bloccato da Svilar.

52' - Azione fantastica della Fiorentina in ripartenza, con Beltran che lancia Adli. L'ex Milan arriva al limite dell'area con i doppi passi e poi passa in mezzo, dove arriva Bove che evita un paio di interventi e poi mette in rete. Fiorentina sul 4-1! E Bove non esulta.

52' - GOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLLL!!! MA CHE GOL HA FATTO LA FIORENTINA, CHE GOL HA FATTO BOVE!!

51' - Giallo per Pisilli costretto a trattenere Adli.

49' - Kean perde un pallone sanguinoso e Pellegrini entra in area e poi calcia, ma Comuzzo è ancora una volta un muro e respinge.

45' - SI RIPARTE con un altro cambio per la Roma: dentro Baldanzi al posto di Mancini.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINE PRIMO TEMPO! Si va negli spogliatoi sul punteggio di 3-1.

45' +1' - Bove trova spazio e tenta il destro da fuori area, sparando però lontano dalla porta di Svilar.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

45' - Mancini stende Kean in ripartenza e rischia tantissimo ma l'arbitro Sozza lo grazia.

44' - Dybala ci prova con un sinistro al volo dal limite sbilenco: palla tra le braccia di De Gea.

42' - GOL CONFERMATO! LA FIORENTINA TORNA SUL DOPPIO VANTAGGIO.

42' - Giallo a Mancini per proteste mentre si attende il VAR.

41' - Andrà valutato un contatto Gosens-Celik, ma la Fiorentina ha segnato ancora con Kean che a porta vuota mette in rete un passaggio basso perfetto di Bove.

41' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! SEGNA KEAN!

39' - Un gran gol del centrocampista entrato solo qualche minuto fa: prende la mira dalla distanza e con il destro trova l'angolino. Palla sul palo e poi in rete con De Gea che non ci può far nulla, all'improvviso la Roma la riapre.

39' - GOL DELLA ROMA. SEGNA KONÉ IL 2-1.

36' - La Fiorentina non riesce a sfruttare gli ampi spazi in ripartenza, dall'altra parte la Roma spaventa con qualche folata la difesa viola fin qui però perfetta.

32' - La Roma opera già due cambi: fuori Angelino e Cristante, dentro Kone e Zalewski.

31' - Ranieri mura una conclusione in area di Dybala. Ora la Roma sta spingendo.

28' - Grande sponda di Kean che libera Beltran, rimontato da Hermoso al momento di entrare in area.

25' - La Roma si è risvegliata e arriva al tiro di Cristante dal limite dell'area: conclusione murata.

24' - Per poco non riesce un uno-due tra Bove e Beltran. Il passaggio dell'argentino in area è leggermente giusto e termina a Svilar.

21' - Cataldi a un passo dal 3-0! Ennesima ripartenza letale con Colpani che serve in area il centrocampista: tiro di prima con il destro leggermente deviato, che termina sull'esterno della rete. Ma che Fiorentina in questi 20 minuti!

17' - GOOOOOOLLLLL!!! GOOOOLLLL!!! BELTRAN NON SBAGLIA: SVILAR DA UNA PARTE, PALLA DALL'ALTRA. LA FIORENTINA È GIA' SUL 2-0!

17' - RIGORE CONFERMATO. VA BELTRAN DAGLI 11 METRI.

15' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Bove anticipa Celik in area e il terzino giallorosso gli colpisce la gamba: l'arbitro non ha dubbi e fischia il penalty, ora VAR al lavoro.

13' - Kean vicino al raddoppio! Gran giocata di Colpani che serve in area Beltran, il cross dell'argentino è su Kean che però viene ostacolato da Mancini e non riesce a trovare la porta.

12' - Ci prova Dodo! Ripartenza della Fiorentina dopo un passaggio pericoloso di Pellegrini, il pallone arriva a Dodo che entra in area e da posizione defilata calcia alto con il destro.

9' - Azione fantastica della Fiorentina che nasce da un passaggio sbagliato di Dodo. Il pallone arriva a Bove che verticalizza per Kean, tacco dell'attaccante per Beltran che gli rende palla al limite dell'area: stop con il destro e tiro con il mancino che si infila all'angolino con Svilar immobile. La Fiorentina passa in vantaggio alla prima azione!

9' - GOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOLLLLL!! LA SBLOCCA KEAN!!

6' - Ha iniziato meglio la Roma che sembra più sul pezzo rispetto alla Fiorentina che per ora invece fatica a trovare fraseggi.

4' - Di nuovo pericolosa la Roma, stavolta con Pellegrini che tenta un tiro-cross respinto coi pugni da De Gea.

3' - Dybala prova l'eurogol da lontanissimo cercando De Gea fuori dai pali ma il mancino dell'argentino viene fermato in due tempi dal portiere viola.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina in divisa viola. Roma in bianco.

20.41 - Entrano in campo in questo momento le due squadre.

Torna la Serie A e torna la Fiorentina al Franchi! Nel posticipo serale arriva la Roma di Ivan Juric, reduce da un inizio di campionato con più bassi che alti ma vogliosa di portare via 3 punti da Firenze e rilanciarsi così anche in campionato. Dalla sua parte Palladino avrà oltre 20mila tifosi e una squadra che viene da 5 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 6, anche se stasera dovrà fare a meno di Gudmundsson, assente per almeno un mese, e Moreno mentre le condizioni di Kean andranno valutate durante la partita. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Kayode, Parisi, Biraghi, Martinez Quarta, Baroncelli, Richardson, Ikoné, Sottil, Kouame.

Allenatore: Palladino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Abdulhamid, Kone, Sangaré, Dahl, Le Fée, Paredes, Zalewski, Baldanzi, Shomurodov.

Allenatore: Juric.