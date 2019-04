FIORENTINA, Rimane il problema del gol...

Il problema, per la Fiorentina, continua ad essere il gol. Specialmente in trasferta. Impietoso, infatti, il dato relativo alle reti segnate dalla squadra viola lontano dal Franchi in questa stagione. Sulle 10 trasferte di questo campionato la squadra di Sinisa Mihajlovic prima e di Delio Rossi poi ha infatti realizzato la miseria di 4 gol, di cui 3 nella sola gara di Novara. L’altro, invece, contro la Juventus. Sono quindi ben 8 le partite esterne in cui Jovetic e compagni non hanno trovato la via del gol. In casa, la situazione sembra un po’ migliore: 10 partite, 16 gol. 1,6 ogni 90’, che messi a confronto agli 0,4 delle trasferte sembrano davvero un’enormità. Qualcosa da risolvere, comunque, c’è. Indubbiamente. E probabilmente non basteranno i soli Amauri ed Olivera. Da migliorare ci sono i meccanismi di squadra, i movimenti con e senza palla dei centrocampisti e, come direbbe Delio Rossi, “il modo in cui si arriva in area di rigore”.

Certo un nuovo modulo ha sempre bisogno di tempo per essere assimilato, specialmente quando si va verso un cambio netto come è avvenuto recentemente nella Fiorentina. Ma il tempo stringe, e se la rosa gigliata vorrà dare finalmente un senso a questa ultima metà di stagione la media gol è senz’altro il primo aspetto da migliorare. Specialmente in trasferta. Perché se come successo a Cagliari Stevan Jovetic (suoi 3 dei 4 gol in trasferta) non dovesse essere della partita, dovrà pensarci il gruppo a sopperire alle assenze individuali. Sicuramente Delio Rossi sta già lavorando in questa direzione, adesso rimane da vedere come la squadra reagirà. Domenica (forse) si gioca, e per dare continuità alla vittoria col Siena servono i gol. Degli attaccanti, ma anche dei centrocampisti.