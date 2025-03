Fiorentina-Panathinaikos, secondo il sondaggio di FirenzeViola.it il migliore in campo è stato Gosens

Giovedì sera la Fiorentina ha battuto il Panathinaikos 3-1 in Conference League assicurandosi il pass per i quarti di finale che giocherà contro gli sloveni del Celje. Un match che i viola hanno vinto grazie soprattutto ad un ottimo primo tempo terminato 2-0 con le reti di Mandragora e Gudmundsson, anche se ad essere decisivo per il passaggio del turno è stato il gol nella ripresa di Moise Kean. Secondo i lettori di FirenzeViola.it che hanno votato il nostro sondaggio il migliore in campo tra gli uomini di Palladino è stato Robin Gosens, autore dell'assist per la rete dell'ex Juventus, che ha ottenuto il 32,17% delle preferenze. Seconda posizione per Moise Kean (18,77% dei voti) e terzo gradino del podio per Pietro Comuzzo con 222 voti. Fuori dalla top3 ma con buone percentuali Albert Gudmundsson e Rolando Mandragora. Di seguito il podio:

1) Robin Gosens - 444 voti (32,17%)

2) Moise Kean - 259 voti (18,77%)

3) Pietro Comuzzo - 222 voti (16,09%)