FIORENTINA-MONZA, Kean salva la Viola: 1-2 dopo 45'

La Fiorentina salva proprio all'ultimo un primo tempo che altrimenti sarebbe stato completamente horror. La squadra di Palladino appare imballata, senza idee e subisce due gol da Djuric e Maldini rischiando anche di prendere il terzo se non fosse per una parata di Terracciano con l'ausilio del palo. Ma proprio quando i fischi stavano iniziando a serpeggiare tra i tifosi, una zampata di Moise Kean ha riaperto la sfida: l'attaccante è stato abile ad inserirsi su una sponda di testa di Ranieri tornando così alla rete 17 mesi dopo l'ultima volta in Serie A. La Fiorentina resta in svantaggio ma con il morale meno a terra, anche se nel secondo tempo dovrà cambiare marcia.