FIORENTINA-MILAN 0-1, Rivivi il LIVE di FV!

La partita finisce qua, con la Curva Fiesole che produce i noti cori contro la proprietà e la Fiorentina che non riesce più a fare punti e gol. Su FirenzeViola.it tutte le notizie dal post-partita, restate con noi!

90' +5' - Non succede più niente e Mariani fischia tre volte: il Milan espugna il Franchi e la Fiorentina cade per l'ennesima volta

90' +3' - Niente, la squadra viola fa possesso sterile a centrocampo e il Milan attende cercando di perdere quanto più tempo possibile appena ha palla

90' +1'- La Fiorentina ci prova ma non riesce a trovare spazi. Anche su una punizione conquistata da Chiesa alla fine se la cava la difesa rossonera

90' - Assegnati 5 minuti di recupero

88' - Cambio nel Milan: esce Borini, entra Laxalt

87' - Testa contro testa tra Vitor Hugo e Borini, aperto al volto da una testata del brasiliano spintogli addosso da Musacchio

86' - Un paio di cross pericolosi della Fiorentina che ci prova in questo finale di gara. Per adesso resiste il fortino rossonero

84' - Cambio nella Fiorentina: non ce la fa Dabo, al suo posto entra Norgaard

84' - Tiro di Borini da fuori area che, deviato, finisce in corner. Nulla di fatto poi dal calcio d'angolo

83' - Punizione calciata direttamente sul fondo da Calhanoglu. Ripartirà Lafont

82' - Milenkovic ingenuamente finisce addosso a Borini e concede un fallo al Milan che può così rifiatare

81' - Cambio nel Milan: esce Suso, entra Castillejo

80' - Cutrone! Occasionissima Milan dopo un pallone sanguinoso perso da Benassi. Il contropiede rossonero libera Cutrone a tu per tu con Lafont ma il suo tiro finisce fuori non di molto

79' - Bella chiusura di Vitor Hugo su Suso, dopo che Chiesa non era riuscito a trovare lo spazio al limite dell'area

77' - Continua ad attaccare la squadra viola, con Muriel che conquista un corner dopo una bella giocata. Sul corner interviene Donnarumma

76' - Clamorosa occasione per la Fiorentina! Gerson conquista un gran pallone a centrocampo e lancia Chiesa che dribbla Musacchio e conclude col destro: il pallone resta lì ma Vlahovic non riesce ad impattare nella maniera giusta

75' - Vlahovic prova subito la conclusione col destro, non il suo piede. Il pallone finisce debolmente sul fondo ma buono spunto del serbo classe 2000

74' - Cambio anche nel Milan: esce Piatek, entra Cutrone

74' - Cambio nella Fiorentina: fuori Edimilson, dentro Vlahovic

73' - Calhanoglu! Il turco viene liberato da Suso al limite dell'area dopo un pallone sanguinoso perso da Edimilson. Il tiro di Calhanoglu viene murato da Dabo

72' - Altro cross inguardabile di Dabo, decisamente non uno specialista

69' - Calhanoglu calcia la punizione direttamente addosso a Muriel, che mette così in corner. Dal calcio d'angolo rischia poi di trovare il gol direttamente dopo aver battuto corto Borini

69' - Cambio nella Fiorentina: Laurini non ce la fa ed esce per lasciare il posto a Gerson

67' - Giallo per Laurini, che stende Borini in scivolata all'altezza del limite dell'area destro. Resta anche a terra il laterale viola

66' - Piatek spaventa Lafont con un tiro da molto vicino: il polacco però era in posizione di fuorigioco

65' - Sul ribaltamento di fronte ci prova Suso da fuori ma il tiro è addosso a Lafont che bocca in due tempi

64' - Kessie rischia l'autogol, deviando verso la propria porta un cross di Benassi. Bravo qui Donnarumma ad avere un gran riflesso e mettere in corner

63' - Benassi! ll centrocampista viola si ritrova il pallone dopo un rinvio ciccato da Romagnoli: il difensore respinge poi il tiro dell'ex Torino

61' - Forse la prima azione offensiva del Milan, con Borini che entra in area e tenta il passaggio in area troppo lungo per tutti i rossoneri

60' - Buona combinazione tra Dabo e Muriel al limite dell'area ma il francese sparacchia fuori il cross

59' - Continua ad attaccare la Fiorentina, che trova spazio soprattutto con la destra. Mirallas spreca un buon contropiede costruito da Benassi e il suo cross viene ribattuto

57' - Chiesa! Ci prova ancora da fuori area il capitano viola ma questa volta il suo tiro viene respinto dalla difesa rossonera

55' - Mirallas! La migliore occasione della partita per la Fiorentina! Chiesa ha un'intuizione geniale e imbuca per Mirallas che si libera del difensore e conclude col sinistro a pochi metri da Donnarumma. Il portiere riesce a bloccare in due tempi a terra

53' - Attacca ancora la Fiorentina, adesso in un momento positivo. Un cross di Mirallas però è troppo lungo per tutti e si spenge sul fondo

52' - Chiesa! Prima grande giocata del talento viola, che si libera al limite dell'area sul destro: piatto a giro non lontanissimo dai pali della porta difesa da Donnarumma

51' - Si riparte con la Fiorentina che riconquista palla e attacca

50' - Gioco fermo per permettere le cure a Suso, rimasto a terra dopo un contatto a centrocampo con Biraghi che peraltro ha rischiato il secondo giallo

48' - Doppio squillo della Fiorentina! Prima un bello spunto di Muriel che si libera sulla sinistra e poi crossa: Mirallas viene anticipato da Romagnoli con un intervento pericoloso ma efficace. Poi sugli sviluppi dell'azione è lo stesso belga a sparare alto dal limite dell'area

47' - Cross di Dabo molto lento, che Donnarumma blocca facilmente. Peccato perché l'azione della Fiorentina era stata costruita bene

45' - Si riparte al Franchi!

--- INTERVALLO ---

45' - Nient'altro da segnalare in questo primo tempo: Mariani manda le squadre negli spogliatoi. Dopo 45 minuti Milan in vantaggio 1-0 a Firenze

44' - Un paio di cross pericolosi della Fiorentina, tutti allontanati dal Milan. La squadra viola sembra però almeno provare a reagire

42' - Cross di Chiesa dalla sinistra potenzialmente pericoloso: Donnarumma però ci arriva e blocca il pallone facendo ripartire i suoi

42' - La Fiorentina fin qui ha giocato in maniera impresentabile. Edimilson sbaglia un altro passaggio in disimpegno

39' - Testa a testa tra Mirallas e Bakayoko. Dopo qualche secondo di tensione riprende il gioco al Franchi

38' - La Fiorentina prova adesso a svegliarsi dal torpore e si riversa in avanti con un paio di cross ben coperti dalla difesa del Milan

35' - Cross di Suso dalla destra col mancino che trova in area Calhanoglu per l'inserimento. La spizzata del turco si infila nell'angolino e Lafont può stare solo a guardare il pallone insaccarsi. Milan meritatamente in vantaggio al Franchi

35' - GOL DEL MILAN! Ha segnato Calhanoglu con un colpo di testa

34' - Giallo per Biraghi che ferma Suso in un'azione di contropiede dei rossoneri

33' - Si accende ora Chiesa che dalla sinistra tenta il cross rasoterra: Romagnoli allontana

32' - La Fiorentina non è ancora riuscita a costruire un'azione offensiva dopo il tiro iniziale di Muriel. Per ora resta a galla solo grazie agli errori in area da parte del Milan e per le chiusure di Vitor Hugo e Milenkovic

30' - Kessie! Combinazione che libera il centrocampista rossonero in area sulla destra. Sguardo in mezzo e poi conclusione che trova solo l'esterno della rete, ma che spavento per Lafont

29' - Laurini subisce un tunnel in area da Suso ma poi è bravo a coprire il pallone e guadagnare fallo

28' - Conclusione di Suso non molto pericolosa da fuori area: Lafont blocca il pallone al petto

27' - Niente di fatto dal corner, riparte la Fiorentina che però fin qui sta sbagliando veramente tanto

26' - Classico cross pericoloso di Suso che taglia il sinistro dalla destra. MIlenkovic in difficoltà mette in corner di testa

24' - Salva ancora Lafont! Questa volta una parata ancora più bella della precedente: Calhanoglu tira col destro rasoterra da appena dentro l'area ma il portiere francese ha un grande riflesso e allunga in corner

23' - Piatek prova ad infilarsi nella difesa viola ma il filtrante per il polacco viene fermato da Lafont in uscita

21' - Lafont salva! Suso tira col sinistro tutto solo in area ma centra il portiere viola che si oppone con i piedi alla conclusione

20' - Suso si fa pericoloso in area dopo un corner battuto corto. La difesa viola però respinge il cross teso

18' - Muriel va sulla battuta ma spedisce il pallone direttamente in Ferrovia... Non certo la stessa punizione vista contro l'Inter

17' - Mirallas guadagna un ottimo fallo quasi al limite dell'area sinistro venendo abbattuto da Bakayoko. Buona occasione per la Fiorentina

16' - Mentre Montella ha invertito gli esterni portando Chiesa sulla destra, Borini non trova per poco Piatek in area

15' - Altra buona chiusura di Milenkovic su Piatek: fino a qui il serbo attaccato costantemente all'attaccante rossonero

13' - Sul ribaltamento di fronte Benassi attacca in contropiede e per poco non trova Chiesa tutto solo in area

12' - Piatek! Il polacco si libera al limite dell'area e tira con l'esterno: Milenkovic devia nettamente ma l'arbitro non ravvisa il tocco. Ripartirà dal fondo Lafont

11' - Fase confusa della gara dopo un cross pericoloso di Suso da punizione allontanato dalla difesa viola. Le squadre sono piuttosto contratte

9' - Chiusura provvidenziale di Milenkovic su un cross di Kessie per Piatek in area. Il Milan sta facendo salire i giri

8' - Dopo essere stato fermato due volte da Milenkovic, Piatek questa volta colpisce di testa in area ma spedisce alto. Nessun pericolo per Lafont

8' - Il cross di Mirallas è lento e Donnarumma lo fa suo in presa alta

7' - Fallo conquistato da Benassi sulla destra. Arriverà un cross in mezzo

6' - Nulla di fatto dal corner, riparte il Milan

5' - Muriel! Buona azione della Fiorentina che libera il colombiano sul limite dell'area sinistro: Muriel si sposta il pallone e prova il tiro, allungato in corner da Donnarumma con Chiesa pronto ad intervenire

3' - Tocco verticale di Kessie per l'inserimento di Borini: pallone troppo lungo che Lafont accompagna con lo sguardo sul fondo. Squadre un po' bloccate in questo inizio di partita

1' - Spinge subito sulla destra Muriel, ma il suo cross viene ribattuto in rimessa laterale

0' - Si parte!

20.28 - Dopo aver premiato i campioni del '69 (QUI le nostre foto), entrano in campo le due squadre

In questo sabato di maggio, Fiorentina e Milan si apprestano a darsi battaglia per la 36esima giornata di Serie A. Due squadre che arrivano all'appuntamento non certo nel miglior momento della stagione, in particolare i viola che non vincono ormai da metà febbraio. Se contiamo le partite in casa, la vittoria della Fiorentina manca da oltre 5 mesi. Ecco perché, complice anche la rincorsa Champions del Milan, la partita di questa sera darà comunque delle importanti indicazioni. Restate con FirenzeViola.it per non perdervi neanche un'emozione.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Dabo; Mirallas, Muriel, Chiesa.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.