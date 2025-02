Fiorentina, le scelte di Palladino sulla lista Uefa: i motivi dei tre cambi

La Fiorentina ha fatto le sue scelte nell'aggiornamento della lista Uefa per la fase a eliminazione diretta di Conference League, presentando gli avvicendamenti subito dopo la grande vittoria ottenuta ieri al Franchi contro l'Inter. Le uniche scelte fattibili, viene da dire, visto che i viola hanno deciso che a fronte dei tanti calciatori ceduti, i tre inseriti nella rosa europea sono stati Folorunsho, Zaniolo e Fagioli.

Palladino ha deciso di fare all in sui due giocatori di maggiore talento arrivati a gennaio: Zaniolo e Fagioli. Il primo è l'attaccante arrivato dall'Atalanta via Galatasary, intorno al quale il tecnico viola vuole aggiornare la fase offensiva della seconda parte della stagione. Michael Folorunsho è arrivato alla Fiorentina e ha fin da subito vestito i panni dell'uomo della provvidenza.