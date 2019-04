FIORENTINA-LAZIO, I PIÙ ED I MENO DELLA PARTITA

Questi i ''più'' ed i ''meno'' di Fiorentina-Lazio Primavera, in cui i viola hanno battuto i biancocelesti per 3-1, risultato che porta i viola direttamente in semifinale della Viareggio Cup, dove ad attendeere i gigli.ati ci sarà la Roma di Alberto De Rossi. Sabato a Viareggio alle ore 15.00 la semifinale

PIU'

CENCIARELLI: schierato per la prima volta dal primo minuto da Semplici, offre un ottimo apporto al centrocampo, recuperando molti palloni e sfruttando la sua velocità per riproporsi in avanti. E' una costante spina nel fianco nella difesa laziale.

BITTANTE: oggi era ispirato e si vede: è un treno inesauribile sulla sua fascia e non si perita di tirare spesso in porta. Coglie uno sfortunato palo in apetura di ripresa e copre ottimamente le incursioni avversarie.

CAMPANHARO: spostato dal 1' sulla tre-quarti, a differenza del match con l'Empoli, porta avanti il suo preziosissimo lavoro, distribuendo palloni a tutto l'attacco viola. Se la squadra mantiene ordine nel corso di tutto il match è merito suo.

MENO

ASHONG: provoca il rigore in apertura e non si riprende più dallo shock: perde facili palloni in difesa e non si fa quasi mai vedere in attacco con i suoi proverbiali traversoni.

L'ARBITRO: il signor Castrignanò di Brindisi porta avanti una direzione arbitrale a dir poco incomprensibile. Fischia un sacrosanto rigore alla Lazio dopo 17' ma dopo non ne azzecca più uno: cartellini distribuiti senza raziocinio e falli per i viola mai fischiati.