FIORENTINA, La festa del VC Tirli per la Fondazione N. Galli

Non poteva arrivare in un momento migliore la cena organizzata dal Viola Club Tirli per raccogliere il grande entusiasmo di un piccolo paese maremmano animato interamente da un grande tifo a tinte viola.

Ieri sera, presso il ristorante La Luna, uno dei luoghi che hanno reso famosa la piccola frazione di Tirli presa letteralmente d'assalto in estate per la cucina maremmana diffusa tra le stradine del paese, è andata in scena la cena e la lotteria del Viola Club organizzate per festeggiare l'attività del club ma anche e soprattutto per raccogliere fondi per la Fondazione Niccolò Galli.

Proprio Giovanni Galli è stato l'ospite d'onore della serata, e da vero e proprio mattatore ha intrattenuto gli 80 tifosi accorsi da Tirli e da tutte le zone limitrofe, con battute sulla splendida Fiorentina di Palladino ma anche con tanti aneddoti sul suo passato in viola. Insieme a lui era presente anche Daniele Carnasciali, maremmano d'adozione che ha raccolto l'invito del Viola Club con grande entusiasmo. Inoltre da sottolineare anche la presenza del maestro gelatiere Sergio Dondoli, vincitore di numerosi premi nel mondo del gelato, compresa la Coppa del Mondo della Gelateria, e appassionatissimo tifoso viola e inventore del gusto "Curva Fiesole", ovviamente di colore viola.

La lotteria, che prevedeva come primo premio una maglia originale di Kean autografata dai giocatori viola (in foto col fortunato vincitore Daniele) , è stato un successo straordinario, con tutti i biglietti venduti, una raccolta fondi che ha superato i 1000 euro totali e un'estrazione che ha animato la parte della finale della serata con risate ed esultanze in stile Curva Fiesole.

Il presidente del club Alessandro Cini, organizzatore di una serata splendida insieme al suo vice Thomas, al proprietario de La Luna, Emilio, e a tutti i numerosi iscritti al Viola Club (ben 138 in un paese che conta poco più di 200 anime), hanno invitato anche noi di Radio FirenzeViola, onorandoci con una torta straordinaria (in foto). Una serata di straordinaria fiorentinità nel cuore della Maremma, che alimenta una volta di più il rapporto tra la nostra emittente e un territorio che da sempre rappresenta un serbatoio inesauribile di tifosi della Fiorentina.