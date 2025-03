Fiorentina-Juventus: arbitra Fabbri, La Penna al Var. I precedenti non sorridono ai viola

Per la sfida di domenica tra Fiorentina e Juventus che andrà in scena alle 18 allo stadio Artemio Franchi è stato designato come direttore di gara il romagnolo Michael Fabbri. Il bilancio dei Viola con il romagnolo a capo della partita è nettamente negativo, negli ultimi 7 anni la Fiorentina ha collezionato 7 sconfitte e 2 pareggi in Serie A , l'ultima vittoria dei viola in in campionato con Fabbri risale all'annata 17/18 quando la Fiorentina espugnò l'Olimpico contro la Roma per 0-2 con i gol di Benassi e Simeone.

Spicca la vittoria dei viola in Coppa Italia contro l'Atalanta per 2-3 nell'annata 21/22 con un gol nel finale di Milenkovic. Per i bianconeri il bilancio è ben diverso negli ultimi 7 anni con Fabbri a capo del match hanno collezionato ben 6 Vittorie 3 pareggi e 2 sconfitte. Al Var sarà presente La Penna che ricordiamo per l'arbitraggio Inter-Fiorentina.