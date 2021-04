FIORENTINA-JUVENTUS 1-1, Rivivi il LIVE di FV!

16.56 - Con la partita termina qua anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

16.55 - Una partita molto tosta tra Fiorentina e Juventus, nella quale segnano gli attaccanti. Nel primo tempo è Vlahovic a sbloccare la gara con un cucchiaio su rigore, nel secondo invece Morata buca Dragowski con un sinistro all'angolino. Un punto ottimo per la classifica della Fiorentina: sono 6 i punti di vantaggio su Cagliari terzultimo.

90' +3' - E FINISCE QUI! Fiorentina e Juventus si dividono la posta: è 1-1 al Franchi!

90' +2' - Punizione preziosa conquistata da Vlahovic sulla trequarti. Ma sulla punizione Massa ravvisa un fallo in attacco.

90' +1' - Biraghi anticipa provvidenzialmente Cristiano Ronaldo su un cross dalla sinistra. Poi Dragowski fa suo il pallone.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

89' - Kouame con una grande scivolata salva sul tocco basso per Cristiano Ronaldo.

88' - Cuadrado salta secco Biraghi sulla destra: steso, giallo per l'esterno della Fiorentina.

86' - Morata calcia, Dragowski blocca. Ma era fuorigioco.

85' - Cambio nella Fiorentina: esce Castrovilli, entra Eysseric.

85' - Cristiano Ronaldo ad un passo dal gol! Schema da punizione con cross da dietro sul quale non esce Dragowski. Per fortuna il portoghese non colpisce il pallone ad un metro dalla porta.

83' - Castrovilli! Spreca un'occasione monumentale calciando con il sinistro su un contropiede 4 contro 4: mura Bentancur.

79' - Ancora possesso palla prolungato della Juventus che fa girare il pallone da una parte all'altra. Per ora non concede spazi la difesa della Fiorentina.

77' - Ottima giocata difensiva di Amrabat che ferma una pericolosissima azione di Bentancur. Buona la prova fin qui del marocchino.

75' - Gestisce palla ora la Juventus che attacca con calma. Cristiano Ronaldo sulla sinistra sbaglia totalmente un cross.

72' - Ed è costretto ad uscire anche Ribery che non ce la fa più. Al suo posto entra Kouame.

72' - Cambio nella Fiorentina: fuori Igor, dentro Biraghi.

71' - Vlahovic prova un tenttivo velleitario dopo una bella azione di Ribery.

69' - Cambio nella Juventus: fuori Ramsey, dentro McKennie.

69' - Ancora pericolosa la Juventus con una serie di tiri ribattuti. Alla fine il guardalinee segnala comunque un fuorigioco.

68' - Graziato Pezzella entrato malamente su Morata in ripartenza. In precedenza Castrovilli aveva sbagliato un passaggio semplice per Ribery. Un po' sottotono il 10 viola.

64' - Dragowski sbaglia totalmente il rinvio e regala palla alla Juventus. Milenkovic per fortuna è bravissimo a bloccare il tiro di Cristiano Ronaldo, ma è stato un rischio inutile per la Fiorentina.

63' - Kulusevski spara fuori un sinistro invitante, ma ora la pressione della Juventus sta crescendo.

62' - Chiellini! Dragowski esce male sulla punizione ed il centrale colpisce di testa, non centrando però la porta. Si salva la Fiorentina.

61' - Giallo per Caceres che ferma con le cattive Cristiano Ronaldo sulla fascia.

58' - Continua ad essere molto tosta la partita, con Fiorentina e Juventus che si stanno sfidando a viso aperto.

55' - Pulgar! Calcia dal limite dopo un'altra azione utilissima di Ribery: palla all'angolino ma debole, para Szczesny.

54' - Giocata pregevole di Ribery che supera Cuadrado con una magia, poi viene chiuso in area. In precedenza incomprensione tra Chiellini e Szczesny sulla quale per poco non si avventa Caceres.

53' - Punizione deviata che esce di un soffio alta, anche se Szczesny era sulla traiettoria.

51' - Giallo per De Ligt che stende Ribery sulla trequarti.

49' - Ancora pericolosa la Juventus con un colpo di testa di Cristiano Ronaldo che attraversa tutta l'area e finisce dalla parte opposta.

47' - La posizione dell'attaccante era al limite ma dopo un controllo al VAR il gol è stato convalidato.

46' - GOL DELLA JUVENTUS. Dopo 1 minuto dall'inizio del secondo tempo Morata ha centrato l'angolino, anche se Dragowski non è stato perfetto.

45' - Nella Fiorentina entra Martinez Quarta al posto di Venuti.

45' - SI RIPARTE! Doppio cambio nella Juventus: entrano Morata e e Kulusevski, escono Dybala e Bonucci.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINE PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

45' +2' - Colpisce Milenkovic ma spara fuori.

45' +2' - Ultima occasione per la Fiorentina con un corner guadagnato da Amrabat.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

43' - Ramsey! Juventus ad un soffio dal pareggio! Dybala si accende e libera Ramsey a tu per tu con Dragowski. gallese che calcia in allungo ma spedisce fuori di nulla. Che brivido per la Fiorentina!

42' - Dragowski blocca a centro area un candelone di Alex Sandro dalla sinistra. Fin qui impeccabile la difesa viola.

40' - Giallo per Igor che stende Cuadrado sulla trequarti sinistra.

39' - Juventus che per adesso non riesce a sfondare. Si sta muovendo bene la linea difensiva viola che lascia spesso i giocatori bianconeri in fuorigioco.

36' - Vlahovic calcia una punizione da buona posizione, ma spara in curva il mancino.

34' - Amrabat ferma Bentancur che resta a terra. Venuti mette palla fuori per permettere le cure all'uruguagio, ma ottima partita fin qui del centrocampista marocchino.

29' - Che personalità dell'attaccante della Fiorentina! Vlahovic fa lo scavetto, Szczesny si butta da una parte e la Fiorentina può esultare: è 1-0!

29' . GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLLL!!! VLAHOVIC COL CUCCHIAIO!!!

29' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Punito il fallo di mano di Rabiot.

28' - Massa va al VAR per rivedere l'episodio.

27' - Rabio tocca evidentemente il pallone con il braccio in area. L'arbitro non fischia ma il VAR dovrà valutare.

25' - La Juventus rischia il pasticcio con Szczesny che non trattiene un tocco sotto di Ribery per Vlahovic. Alla fine Bonucci allontana.

23' - Fallo duro di Bonucci su Ribery, ma l'arbitro non estrae il giallo.

22' - Contatto molto dubbio tra Vlahovic e Bonucci in area. Il serbo cade dopo uno sgambetto del centrale bianconero, ma per l'arbitro non c'è nulla.

21' - Palo clamoroso di Pulgar! Tiro dalla distanza deviato da Bonucci: Szczesny immobile si ritrova il pallone in mano dopo che ha sbattuto sul palo.

20' - Venuti stoppa male sulla respinta dal corner, ed è costretto alla conclusione affrettata in curva. Era una buona occasione per la Fiorentina, entrata bene in campo in questi primi venti minuti.

19' - Milenkovic! Bordata dalla distanza che costringe Szczesny alla respinta in corner.

18' - Tre corner consecutivi per la Fiorentina, da cui però non scaturisce niente.

16' - Cross molto pericoloso di Igor, che purtroppo non trova nessuno a centro area. Alex Sandro allontana di tacco.

14' - Ottima uscita di Dragowski che anticipa Cristiano Ronaldo liberato in area da un lancio di De Ligt.

12' - Szczesny salva su Vlahovic! Cristiano Ronaldo perde palla e la regala a Ribery che si lancia il contropiede: il passaggio per Vlahovic è leggermente troppo lungo, il portiere polacco riesce a salvare i suoi.

10' - Bentancur allontana di testa la punizione, mentre Bonucci resta a terra dopo un pestone subito da Caceres.

9' - Doppia giocata di Amrabat. Prima si libera in mezzo a tre trovando una buona traccia per Ribery, poi guadagna un fallo prezioso sulla trequarti.

7' - Pulgar perde un pallone sanguinoso in impostazione, poi per fortuna Cuadrado sbaglia il tocco per Cristiano Ronaldo. Para Dragowski.

4' - Prima occasione per la Juventus con Alex Sandro che scende sulla sinistra e mette in mezzo un cross pericoloso. Allontana Igor.

0' - SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina in completo viola. Juventus in bianconero.

È quel giorno dell'anno, oggi si gioca Fiorentina-Juventus! Senza pubblico sarà ovviamente una sfida diversa rispetto al passato, ma non per questo mancheranno tensione e motivazioni: entrambe le squadre si giocano tanto e al di là dell'orgoglio, ci sono in palio anche punti importantissimi. La Juventus non vuole e non può perdere il treno Champions League, la Fiorentina invece è ancora nelle parti poco nobili della classifica e non è sicura della permanenza in Serie A. Giusto per non farsi mancare niente, ieri c'è stata anche la spinta del pubblico viola che al centro sportivo ha alzato la voce per chiedere massimo impegno ai giocatori della Fiorentina.

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor, Ribery, Vlahovic.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Ronaldo.