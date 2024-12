FIORENTINA-INTER, In attesa della data, ecco come si ripartirà

Fonte: A. Di Nardo

Fiorentina-Inter, quello che doveva essere il big match della quattordicesima giornata di Serie A, si è fermata al 17'. Prima la sospensione, attorno alle 18.20, poi il rinvio comunicato pochi minuti prima delle 19. Il motivo è noto: Edoardo Bove si è accasciato a terra per un malore improvviso ed è stato trasportato subito all'ospedale di Careggi, dove è ricoverato in terapia intensiva da ieri sera. Al di là della priorità che impone a tutti di pensare alla salute del ventiduenne romano, dalla sospensione della gara derivano alcune domande secondarie. Sul quando si giocherà ancora non c'è certezza - il consiglio straordinario della Lega deciderà nelle prossime ore una data utile per il recupero. C'è poi da capire 'come' si riprenderà, e lì ci sono più certezze.

La gara riprenderà dal 17' del primo tempo, dal punto in cui è stato interrotto il gioco (Bove è crollato sulla trequarti offensiva sinistra, altezza panchine). Ci saranno quindi da giocare 73 minuti (più recupero) con regolare pausa dopo i primi 45'. Il punteggio dopo 17 minuti era di 0-0, per quanto riguarda invece i calciatori da schierare, non ci sono particolari paletti. Possono scendere in campo per la partita in questione tutti i calciatori che, al momento della sospensione della gara, erano tesserati per le due società. . Facciamo un esempio: Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ieri indisponibile perché infortunato, in caso sia a disposizione alla data della ripresa dell'incontro potrà essere schierato alla ripresa dell'incontro. Discorso diverso per i 'futuri' tesserati dei due club. Se, come è molto probabile, Fiorentina-Inter si recupererà a febbraio, né Palladino né Inzaghi potranno contare sui rinforzi del mercato di gennaio. Nel quarto d'ora abbondante di gioco non ci sono state espulsioni (neanche ammonizioni) e quindi nessuno ricomincerà la partita gravato da un cartellino. Si ricomincerà al 17', da 0-0, con interpreti che potranno variare, in primis l'arbitro (ieri era Doveri) ma nella seconda parte di gara potrà cambiare.