FIORENTINA, Iniziato in Prefettura incontro per il Castellani: i presenti

Fonte: Ludovico Mauro

FirenzeViola.it



È iniziato in questi minuti, presso la prefettura di Firenze, l’incontro in cui si discuterà sulla possibilità per la Fiorentina di spostarsi al Castellani per le ultime gare della stagione ed eventualmente per alcune gare dell'inizio della prossima, al fine di accelerare i lavori di restyling del Franchi.

Al vertice partecipano le società di Empoli e Fiorentina, i due Comuni in questione - Empoli e Firenze -, la Regione Toscana e la Lega Calcio. In particolare, presenziano la sindaca di Firenze Sara Funaro e il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, il Senior Advisor dell'Empoli Luca Lotti, per la Regione Toscana ci sono il Portavoce del presidente Giani, Bernard Dika e il Capo della Segreteria di Giani, Paolo Becattini. In più, in rappresentanza del Comune ci sono anche la direttrice generale Lucia Bartoli, il direttore della direzione dei servizi tecnici e RUP del progetto di riqualificazione dello Stadio Alessandro Dreoni e il Comandante della Polizia Municipale Francesco Passaretti.

La Lega Calcio Serie A viene rappresentata dall'Head of Competitions Andrea Butti, mentre le forze dell'ordine sono rappresentate dal Questore vicario Giovanni Pampillonia della Questura di Firenze, il Colonnello Luigi De Simone per il comando provinciale dei Carabinieri e il colonnello Raimondo Galetta per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza.