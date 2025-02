Fiorentina in campo stamani: il programma del giorno al Viola Park

Terzo giorno di preparazione a Fiorentina-Como in casa viola. I ragazzi di Raffaele Palladino si ritroveranno stamani per una seduta d'allenamento che partira attorno alle 10.30. Nel mirino la sfida ai lombardi, in programma domenica prossima (ore 12.30) al Franchi. Per il lunch-match da capire come il tecnico campano vorrà sostituire Moise Kean squalificato, col ballottaggio tra Lucas Beltran e Nicolò Zaniolo che verrà risolto nei prossimi giorni di esperimenti al Viola Park. Segui tutte le novità di casa Fiorentina su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!