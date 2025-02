Fiorentina in campo nel pomeriggio: il programma del giorno al Viola Park

Secondo giorno di lavoro, in casa Fiorentina, in vista della sfida di venerdì contro il Lecce: dopo la seduta di ieri, durante la quale c'è stata occasione anche per confrontarsi e capire cosa non è andato nella fallimentare trasferta di domenica col Verona, Raffaele Palladino e i suoi ripartono oggi pomeriggio mettendo nel mirino l'incrocio coi salentini in programma venerdì, ore 20.45, allo stadio Artemio Franchi. Da capire, in questi giorni, chi sarà l'attaccante che sostituirà Moise Kean, ai box per un trauma cranico; da valutare anche le condizioni di Yacine Adli, ancora alle prese con una distorsione alla caviglia.

